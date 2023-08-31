Нутрициолог Строков: эти 5 продуктов снижают аппетит и насыщают надолго

"Лечите" голод естественным путем

"Секрет постоянного голода на самом деле совершенно очевиден: нужно есть. Потому что голод сигнализирует вам о том, что вашему организму что-то нужно. Однако для подавления голода не требуется ни большого количества кофе, ни химических препаратов, подавляющих аппетит. Что действительно нужно вашему телу, так это питательные вещества и постоянная энергия. Следите за тем, что вы едите, и ваш голод утихнет сам собой", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

1. Имбирь дольше сохраняет чувство сытости

2. Яблочный пектин быстро насыщает

"Яблоки богаты пектинами — пищевыми волокнами, которые очень быстро насыщают. Поэтому яблоки особенно подходят для завтрака или перекуса".

3. Энергия из овсянки

4. Зеленая чечевица насыщает надолго

5. Миндаль для перекуса

"Также было доказано, что миндаль помогает снизить аппетит по сравнению с закусками с таким же количеством калорий".

Чтобы похудеть, многие по-прежнему полагаются на таблетки для похудения, таблетки для подавления аппетита и т. п. Однако с этими маленькими «помощниками» ваши усилия быстро становятся риском для здоровья.К тому же, если постоянный голод — ваша проблема, вам вообще не нужны эти искусственные добавки — вам просто нужно осмотреться в природе.Здесь есть множество натуральных средств для подавления аппетита, которые не причинят вам вреда, но даже будут способствовать вашему здоровью иЛучше всего то, что естественные регуляторы аппетита содержатся в повседневных продуктах, которые в любом случае должны быть в верхней части вашего меню, чтобы удовлетворить ваши потребности в питании.Помните: тяга к еде часто возникает из-за дефицита питательных веществ или высокого дефицита калорий.Эти пять продуктов могут помочь вам в этом.Маленький, незаметный клубень – по праву – считается суперпродуктом. Помимо противовоспалительного действия, он также положительно влияет на кровяное давление и уровень сахара, стимулирует пищеварительную систему и, согласно исследованиям, оказывает доказанный эффект на чувство сытости и голода.Чтобы успешно бороться с постоянным голодом, решающее значение имеет устойчивое чувство сытости. Потому что даже если вам удастся поддерживать уровень сахара в крови на сбалансированном уровне, в конечном итоге вы проголодаетесь.Овсянка также богата клетчаткой. Углеводы с длинной цепью обеспечивают организм постоянной энергией в течение более длительного периода времени, вместо того, чтобы высвобождать всю энергию из пищи сразу, как углеводы с короткой цепью . Это обеспечивает более длительное чувство сытости и сбалансированный уровень сахара в крови.Чечевица относится к группе бобовых, которые считаются богатыми клетчаткой и белком. Продукты, богатые белками, сами по себе могут оказывать положительное влияние на чувство голода и насыщения, поскольку белки перевариваются медленнее, чем, например, углеводы.Масштабное исследование смогло показать, что после еды на основе бобовых чувство сытости было на 31 процент выше.Перекусы между приемами пищи могут иметь решающее значение для успеха в похудении: если вы часто перекусываете нездоровой пищей, когда сильно голодны, вы можете быстро превысить свою потребность в калориях, не преодолев чувство голода.Исследование показывает, что общее чувство голода и острая тяга, особенно к жирной пище, были значительно ниже, когда сырой миндаль употреблялся в качестве небольшого утреннего перекуса.Ранее МедикФорум писал о пользе яичной скорлупы.

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