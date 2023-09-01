Кардиолог Варфоломеев: повышенный холестерин может проявиться болью в ягодицах и хромоте

"Накопление холестерина в этой области также способствует росту бляшек, которые представляют собой смесь жирных веществ, холестерина, продуктов клеточных отходов, кальция и фибрина. Как только в ваших кровеносных сосудах окажется слишком много этой смеси, они станут твердыми и узкими", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

"Боль, спазмы и дискомфорт могут помочь вам обнаружить перемежающуюся хромоту. Эти неприятные ощущения могут возникать либо в ягодицах, либо в ногах. Обычно они возникают, когда вы активны, и исчезают, когда вы отдыхаете", - говорит врач-кардиолог.

Жгучая или ноющая боль в ступнях и пальцах ног во время отдыха, особенно ночью, когда лежа.

Прохладная кожа на ногах

Покраснение или другие изменения цвета кожи

Более частые инфекции

Незаживающие язвы на пальцах ног и стоп.

Профилактика высокого холестерина

Омега-3

"Две порции жирной рыбы в неделю, такой как лосось, скумбрия, сардины или тунец, должны помочь".

Избегайте набора лишнего веса

«Используйте мерные чашки, стаканы или пищевые весы, чтобы обеспечить подходящие размеры порций», — сказал врач.

Ограничьте сладкие напитки

Высокий уровень холестерина означает, что в крови циркулирует слишком много жирных веществ.Со временем это надоедливое вещество может увеличить риск серьезных проблем со здоровьем, от сердечно-сосудистых заболеваний до инсульта, поэтому крайне важно держать его под контролем.Хотя высокий уровень холестерина обычно не проявляется множеством симптомов, некоторые тревожные признаки могут появиться, когда он накапливается в артериях.Варфоломеев утверждает, что этот процесс, известный как заболевание периферических артерий (ЗПА), может вызвать «первый» симптом, который часто проявляется в ягодицах.Предупреждающим признаком ЗПА обычно является неприятное ощущение, известное как перемежающаяся хромота. Хромота описывает мышечную боль, которая возникает, когда вы активны, и прекращается, когда вы отдыхаете.К сожалению, ЗПА не всегда вызывает множество заметных симптомов, поэтому его трудно идентифицировать, как и в случае с высоким уровнем холестерина. Поэтому самый надежный способ определить уровень жирных веществ – это анализ крови.Было доказано, что жирные кислоты омега-3, скрытые в жирной рыбе, орехах и семенах, помогают снизить уровень триглицеридов и снизить риск сердечных заболеваний.Врач-кардиолог рекомендовал следить за размером порций, чтобы избежать переедания, поскольку лишний вес может способствовать повышению уровня холестерина.Совет врача направлен на обеспечение достаточной увлажненности организма за счет воды, но вам следует ограничить потребление сладких напитков, таких как газированные напитки и фруктовые соки.Ранее МедикФорум писал о пользе яичной скорлупы для больных остеопорозом.

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