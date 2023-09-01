Кардиолог Варфоломеев: повышенный холестерин может проявиться болью в ягодицах и хромоте
Ваши ягодицы могут быть первой областью, указывающей на то, что холестерин захватывает ваши артерии.
Высокий уровень холестерина означает, что в крови циркулирует слишком много жирных веществ.
Со временем это надоедливое вещество может увеличить риск серьезных проблем со здоровьем, от сердечно-сосудистых заболеваний до инсульта, поэтому крайне важно держать его под контролем.
Хотя высокий уровень холестерина обычно не проявляется множеством симптомов, некоторые тревожные признаки могут появиться, когда он накапливается в артериях.
"Накопление холестерина в этой области также способствует росту бляшек, которые представляют собой смесь жирных веществ, холестерина, продуктов клеточных отходов, кальция и фибрина. Как только в ваших кровеносных сосудах окажется слишком много этой смеси, они станут твердыми и узкими", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Варфоломеев утверждает, что этот процесс, известный как заболевание периферических артерий (ЗПА), может вызвать «первый» симптом, который часто проявляется в ягодицах.
Предупреждающим признаком ЗПА обычно является неприятное ощущение, известное как перемежающаяся хромота. Хромота описывает мышечную боль, которая возникает, когда вы активны, и прекращается, когда вы отдыхаете.
"Боль, спазмы и дискомфорт могут помочь вам обнаружить перемежающуюся хромоту. Эти неприятные ощущения могут возникать либо в ягодицах, либо в ногах. Обычно они возникают, когда вы активны, и исчезают, когда вы отдыхаете", - говорит врач-кардиолог.
Помимо этих трех ощущений, ЗПА может в конечном итоге вызвать следующие симптомы:
- Жгучая или ноющая боль в ступнях и пальцах ног во время отдыха, особенно ночью, когда лежа.
- Прохладная кожа на ногах
- Покраснение или другие изменения цвета кожи
- Более частые инфекции
- Незаживающие язвы на пальцах ног и стоп.
Профилактика высокого холестерина
Омега-3
Было доказано, что жирные кислоты омега-3, скрытые в жирной рыбе, орехах и семенах, помогают снизить уровень триглицеридов и снизить риск сердечных заболеваний.
"Две порции жирной рыбы в неделю, такой как лосось, скумбрия, сардины или тунец, должны помочь".
Избегайте набора лишнего веса
Врач-кардиолог рекомендовал следить за размером порций, чтобы избежать переедания, поскольку лишний вес может способствовать повышению уровня холестерина.
«Используйте мерные чашки, стаканы или пищевые весы, чтобы обеспечить подходящие размеры порций», — сказал врач.
Ограничьте сладкие напитки
Совет врача направлен на обеспечение достаточной увлажненности организма за счет воды, но вам следует ограничить потребление сладких напитков, таких как газированные напитки и фруктовые соки.
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