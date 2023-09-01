Кардиолог Варфоломеев: повышенный холестерин может проявиться болью в ягодицах и хромоте

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Кардиолог Варфоломеев: повышенный холестерин может проявиться болью в ягодицах и хромоте


Ваши ягодицы могут быть первой областью, указывающей на то, что холестерин захватывает ваши артерии.


Высокий уровень холестерина означает, что в крови циркулирует слишком много жирных веществ.

Со временем это надоедливое вещество может увеличить риск серьезных проблем со здоровьем, от сердечно-сосудистых заболеваний до инсульта, поэтому крайне важно держать его под контролем.

Хотя высокий уровень холестерина обычно не проявляется множеством симптомов, некоторые тревожные признаки могут появиться, когда он накапливается в артериях. 

"Накопление холестерина в этой области также способствует росту бляшек, которые представляют собой смесь жирных веществ, холестерина, продуктов клеточных отходов, кальция и фибрина. Как только в ваших кровеносных сосудах окажется слишком много этой смеси, они станут твердыми и узкими", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.


Варфоломеев утверждает, что этот процесс, известный как заболевание периферических артерий (ЗПА), может вызвать «первый» симптом, который часто проявляется в ягодицах.

Предупреждающим признаком ЗПА обычно является неприятное ощущение, известное как перемежающаяся хромота. Хромота описывает мышечную боль, которая возникает, когда вы активны, и прекращается, когда вы отдыхаете.

"Боль, спазмы и дискомфорт могут помочь вам обнаружить перемежающуюся хромоту. Эти неприятные ощущения могут возникать либо в ягодицах, либо в ногах. Обычно они возникают, когда вы активны, и исчезают, когда вы отдыхаете", - говорит врач-кардиолог.


Помимо этих трех ощущений, ЗПА может в конечном итоге вызвать следующие симптомы:
  • Жгучая или ноющая боль в ступнях и пальцах ног во время отдыха, особенно ночью, когда лежа.
  • Прохладная кожа на ногах
  • Покраснение или другие изменения цвета кожи
  • Более частые инфекции
  • Незаживающие язвы на пальцах ног и стоп.
К сожалению, ЗПА не всегда вызывает множество заметных симптомов, поэтому его трудно идентифицировать, как и в случае с высоким уровнем холестерина. Поэтому самый надежный способ определить уровень жирных веществ – это анализ крови.

Профилактика высокого холестерина


Омега-3


Было доказано, что жирные кислоты омега-3, скрытые в жирной рыбе, орехах и семенах, помогают снизить уровень триглицеридов и снизить риск сердечных заболеваний. 

"Две порции жирной рыбы в неделю, такой как лосось, скумбрия, сардины или тунец, должны помочь".


Избегайте набора лишнего веса


Врач-кардиолог рекомендовал следить за размером порций, чтобы избежать переедания, поскольку лишний вес может способствовать повышению уровня холестерина. 

«Используйте мерные чашки, стаканы или пищевые весы, чтобы обеспечить подходящие размеры порций», — сказал врач.

Ограничьте сладкие напитки


Совет врача направлен на обеспечение достаточной увлажненности организма за счет воды, но вам следует ограничить потребление сладких напитков, таких как газированные напитки и фруктовые соки.


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