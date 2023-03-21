Кардиолог Варфоломеев назвал первый признак накопления холестерина в артериях

"Первым симптомом, вызванным ЗПА, может быть боль в ногах, которая прекращается в течение нескольких минут после отдыха. Этот тип боли, также известный как перемежающаяся хромота, может проявляться спазмами или дискомфортом в ногах. Может помочь отдых, и он может возникнуть во время физической активности, такой как ходьба. Когда вы физически активны, ваши мышечные клетки работают усерднее и нуждаются в большем количестве кислорода, чем может доставить ваша кровь", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Высокий уровень холестерина является предвестником серьезных проблем со здоровьем, таких как болезни сердца и инсульты. Хотя жировое вещество часто не проявляет симптомов, некоторые предупреждающие признаки могут появиться, когда холестерин накапливается в ваших артериях. Один контрольный признак этого процесса может ударить по вашей ноге.Бляшки представляют собой коктейль из жировых веществ, клеточных отходов, кальция, фибрина и холестерина. Когда в ваших артериях содержится слишком много этой надоедливой смеси, они могут сужаться или блокироваться. Эти процессы могут ухудшить приток крови к ногам, что может вызвать состояние, известное как заболевание периферических артерий или сокращенно ЗПА.Однако этим клеткам не требуется столько кислорода, когда вы отдыхаете, поэтому в это время симптом может исчезнуть. Важная деталь о хромоте заключается в том, что она влияет только на мышцы. Это не вызывает артрита и болей в суставах. Это может заставить ваши мышцы чувствовать себя вялыми, больными или даже онемевшими, потому что близлежащие нервы также могут не иметь достаточного кровотока.Ранее МедикФорум писал о том, почему нельзя алкоголь после 50-ти.

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