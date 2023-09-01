Врач Андреева: меню на 3 дня, чтобы быстро очистить почки

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Врач Андреева: меню на 3 дня, чтобы быстро очистить почки


Неделю детоксикации почек можно использовать как введение в диету, более полезную для почек. Потому что ясно одно: тот, кто сразу снова начнет есть фастфуд, потреблять много мяса, колбасы, жира, соли и сахара, быстро разрушит успех и повредит свои почки.


"Долгосрочный план питания не такой строгий, как трехдневный план, он на самом деле довольно прост: сделайте воду своим любимым напитком, чаще готовьте для себя, ешьте только мясо раз в неделю и рыбу раз в неделю, пируйте употребляя фрукты и овощи, следите за клетчаткой, но экономьте на соли", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Чистые почки – день 1


Утро: травяной чай по вкусу, хлеб грубого помола с нежирным творогом, приправленный свежемолотым тмином, паприкой, куркумой.

Обед: макароны и морковь с зеленым луком и кедровыми орешками. 

"Для этого отварите ленточную лапшу из цельнозерновой муки до мягкости, во время приготовления обжарьте морковь и лук в небольшом количестве масла расторопши, наконец, обжарьте кедровые орехи и добавьте их". 


Смешайте все на большой тарелке, приправьте свежей зеленью, например петрушкой, и посыпьте несколькими кусочками рикотты.

Вечером: овощи в духовке. Для этого сладкий картофель, перец, лук, чеснок, картофель, баклажаны (выбирайте на свой вкус) моем, нарезаем соломкой и выкладываем на противень, смазанный оливковым маслом, запекаем при 200 градусах, приправляем свежей зеленью, например как розмарин. 

В промежутках/перекус: фрукты, выпечка из цельнозерновой муки, например кунжутные крендели, без соли, смузи из зеленых овощей, например с кольраби и огурцом, вода, сок свежевыжатого лимона, разбавленный водопроводной водой.

Чистые почки – день 2


Утром: мюсли из овсянки, льняного семени, ягод и нежирного йогурта, травяной чай.

Обед: салат из макарон с вялеными помидорами и апельсинами. Для этого макароны типа фарфалле или пенне отварите до состояния «аль денте», вяленые помидоры нарежьте небольшими кусочками, апельсин нарежьте филе. 

"Разложите полоски помидоров и филе апельсина с небольшим количеством оливкового масла, нарежьте свежую петрушку или кервель, заправьте ею заправку, добавьте по вкусу мелкий фруктовый уксус, смешайте с макаронами".


Вечером: помидоры и огурцы с моцареллой, приправленные высококачественным оливковым маслом и свежим базиликом, с хлебом грубого помола.

В промежутках/перекус: фрукты, выпечка из цельнозерновой муки, например, крендельки с кунжутом, без посыпки солью, оранжево-красный смузи, например с ягодами, апельсином и морковью, вода, сок свежевыжатого лимона, разбавленный водопроводной водой.

Чистые почки – день 3


Утром: цельнозерновой хлеб со сливочным сыром из козьего или овечьего молока, приправленный свежими травами по вкусу, например, чесноком.

Обед: куриный стейк с перцем (красный, желтый и зеленый перец, лук, немного сметаны) и рисом.

Вечером: яблочный крамбл. 

"Для этого кислые яблоки очистите, нарежьте ломтиками и выложите в слегка смазанную маслом форму для запекания".

Полить соком лимона. Замесить рассыпчатую массу из 100 граммов муки грубого помола, горсти овсяных хлопьев, 80 граммов коричневого сахара и столько же сливочного масла, щепотки корицы и посыпать яблоками, запечь в духовке при температуре 200 градусов.

В перерывахперекус: фрукты, цельнозерновое печенье, например кунжутные крендели, без соли, смузи.



Ранее МедикФорум писал о пользе смузи.



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Теги : советы врачей, здоровье почек, детокс-диета
Врач Андреева: меню на 3 дня, чтобы быстро очистить почки
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