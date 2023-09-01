Врач Андреева: меню на 3 дня, чтобы быстро очистить почки
Неделю детоксикации почек можно использовать как введение в диету, более полезную для почек. Потому что ясно одно: тот, кто сразу снова начнет есть фастфуд, потреблять много мяса, колбасы, жира, соли и сахара, быстро разрушит успех и повредит свои почки.
"Долгосрочный план питания не такой строгий, как трехдневный план, он на самом деле довольно прост: сделайте воду своим любимым напитком, чаще готовьте для себя, ешьте только мясо раз в неделю и рыбу раз в неделю, пируйте употребляя фрукты и овощи, следите за клетчаткой, но экономьте на соли", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Чистые почки – день 1
Утро: травяной чай по вкусу, хлеб грубого помола с нежирным творогом, приправленный свежемолотым тмином, паприкой, куркумой.
Обед: макароны и морковь с зеленым луком и кедровыми орешками.
"Для этого отварите ленточную лапшу из цельнозерновой муки до мягкости, во время приготовления обжарьте морковь и лук в небольшом количестве масла расторопши, наконец, обжарьте кедровые орехи и добавьте их".
Смешайте все на большой тарелке, приправьте свежей зеленью, например петрушкой, и посыпьте несколькими кусочками рикотты.
Вечером: овощи в духовке. Для этого сладкий картофель, перец, лук, чеснок, картофель, баклажаны (выбирайте на свой вкус) моем, нарезаем соломкой и выкладываем на противень, смазанный оливковым маслом, запекаем при 200 градусах, приправляем свежей зеленью, например как розмарин.
В промежутках/перекус: фрукты, выпечка из цельнозерновой муки, например кунжутные крендели, без соли, смузи из зеленых овощей, например с кольраби и огурцом, вода, сок свежевыжатого лимона, разбавленный водопроводной водой.
Чистые почки – день 2
Утром: мюсли из овсянки, льняного семени, ягод и нежирного йогурта, травяной чай.
Обед: салат из макарон с вялеными помидорами и апельсинами. Для этого макароны типа фарфалле или пенне отварите до состояния «аль денте», вяленые помидоры нарежьте небольшими кусочками, апельсин нарежьте филе.
"Разложите полоски помидоров и филе апельсина с небольшим количеством оливкового масла, нарежьте свежую петрушку или кервель, заправьте ею заправку, добавьте по вкусу мелкий фруктовый уксус, смешайте с макаронами".
Вечером: помидоры и огурцы с моцареллой, приправленные высококачественным оливковым маслом и свежим базиликом, с хлебом грубого помола.
В промежутках/перекус: фрукты, выпечка из цельнозерновой муки, например, крендельки с кунжутом, без посыпки солью, оранжево-красный смузи, например с ягодами, апельсином и морковью, вода, сок свежевыжатого лимона, разбавленный водопроводной водой.
Чистые почки – день 3
Утром: цельнозерновой хлеб со сливочным сыром из козьего или овечьего молока, приправленный свежими травами по вкусу, например, чесноком.
Обед: куриный стейк с перцем (красный, желтый и зеленый перец, лук, немного сметаны) и рисом.
Вечером: яблочный крамбл.
"Для этого кислые яблоки очистите, нарежьте ломтиками и выложите в слегка смазанную маслом форму для запекания".
Полить соком лимона. Замесить рассыпчатую массу из 100 граммов муки грубого помола, горсти овсяных хлопьев, 80 граммов коричневого сахара и столько же сливочного масла, щепотки корицы и посыпать яблоками, запечь в духовке при температуре 200 градусов.
В перерывах / перекус: фрукты, цельнозерновое печенье, например кунжутные крендели, без соли, смузи.
Ранее МедикФорум писал о пользе смузи.
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