Уролог Гасанов назвал продукты, которые "убивают" почки

"Однако если почки постоянно перегружены, а функция почек уже нарушена. Основная причина – наш образ жизни с неправильным питанием, следствием чего является ожирение, повышенное артериальное давление и сахарный диабет", - говорит врач-уролог Руслан Гасанов специально для МедикФорум.

Продукты, которые особенно вредны для почек

"Соли много в фаст-фуде и в частности в готовых блюдах, а также в колбасе и сыре".

"Рекомендации таковы: не более 1,5 грамма белка на килограмм веса тела, больше может вызвать нагрузку на почки".

Когда дело доходит до детоксикации и облегчения, многие в первую очередь думают о печени. Часто упускается из виду, что наши почки также делают удивительные вещи, когда дело доходит до удаления загрязняющих веществ, и это жизненно важно. Они очищают более 1000 литров крови в день с помощью крошечных фильтров, так называемых нефронов.ОниВ основном это фаст-фуд, много жира и сахара, которые могут дать нагрузку на наши почки.: почки должны вымывать лишнюю соль из крови. Слишком много соли в пище, т. е. больше, чем рекомендуемая дневная норма в шесть граммов, перегружает фильтрующие органы.: минерал служит стабилизатором и загустителем и добавляется во многие продукты под номерами Е от 338 до 341, 343, 459 до 325. В частности, колбаса, а также кола и плавленый сыр содержат фосфаты. Он создает нагрузку на почки и способствует кальцификации сосудов.особенно мясо: если функция почек уже несколько ограничена, слишком много белка может создать для них дополнительную нагрузку.: субпродукты, мясо и колбасы содержат, среди прочего, пурины, которые в организме метаболизируются в мочевую кислоту. Почки фильтруют мочевую кислоту и выделяют ее с мочой. Однако почки не справляются с избытком мочевой кислоты. Мочевая кислота кристаллизуется, эти кристаллы могут накапливаться в почках и образовывать почечные камни.Ранее МедикФорум писал об опасностях ночной еды.

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