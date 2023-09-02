Врач Андреева: признак на руках и ногах указывает на опасный дефицит важного витамина

135 Фото: https://unsplash.com/photos/QSupFdwa3F0
Врач Андреева: признак на руках и ногах указывает на опасный дефицит важного витамина


Этот «необычный» симптом должен побудить вас обратиться к врачу.


Витамин B12 является важным питательным веществом, которое содержится во многих продуктах животного происхождения, таких как мясо, сыр и яйца

Он необходим человеческому организму для создания здоровых эритроцитов. Без функционирующих эритроцитов кислород не может переноситься по организму.
Это может вызвать целый ряд проблем со здоровьем.

К счастью, дефицит B12 обычно легко лечится, но пока вы не заметите симптомы и не обратитесь за помощью, они могут чрезвычайно усложнить повседневную жизнь.

Но в тяжелых случаях это может быть связано с сердечной недостаточностью, диабетом, артритом и раком. Мы поговорили с врачом, чтобы больше рассказать о дефиците B12.

Покалывание или онемение в руках и ногах — это «необычный» признак, о котором следует знать.

«Дефицит витамина B12 может проявляться по-разному. Некоторые из наиболее распространенных симптомов — усталость, вялость, слабость или ощущение легкой одышки. Необычные признаки, на которые следует обратить внимание, включают покалывание или онемение рук и ног, учащенное сердцебиение и головные боли», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Что вызывает покалывание в конечностях?


«Поскольку B12 необходим для поддержания здоровья нервов, он играет роль в выработке миелина, защитного покрытия вокруг нервов. Когда уровень B12 низкий, покрытие может стать поврежденным или ослабнуть, что приведет к дисфункции нервов».

Как вы можете предотвратить дефицит?


Лучший способ избежать дефицита витамина B12 — есть много продуктов, богатых B12.

«Учитывая его важность для организма, удивительно, что ваше тело не справляется с этим. В12 должен поступать из продуктов питания и добавок. Убедитесь, что ваша диета богата продуктами B12».

Однако это может быть сложно, если вы вегетарианец или веган.

Веганы и вегетарианцы подвергаются более высокому риску дефицита витамина B12 из-за ограничений в рационе, поэтому рекомендуется принимать добавки B12 ежедневно. Если вы придерживаетесь веганской или вегетарианской диеты, обязательно включите в свой рацион продукты, обогащенные B12, такие как обогащенные злаки, растительные заменители молока или пищевые дрожжи.

Дефицит витамина B12 может вызвать:
  • Учащенное дыхание или одышка
  • Головные боли
  • Расстройство желудка
  • Потеря аппетита
  • Сердцебиение
  • Проблемы со зрением
  • Чувство слабости или усталости
  • Диарея
  • Болезненный или красный язык, иногда с язвами во рту.
  • Проблемы с памятью, пониманием и суждением (когнитивные изменения)
  • Онемение
  • Мышечная слабость
  • Психологические проблемы, которые могут варьироваться от легкой депрессии или тревоги до спутанности сознания и слабоумия.
  • Проблемы с балансом и координацией.
  • Булавки и иголки
  • Недержание.

Если у вас возникли какие-либо симптомы, вам следует обратиться к своему терапевту.


Ранее МедикФорум писал о вреде стресса для здоровья сердца.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Дефицит витамина B12: специфическое ощущение в ногах — атака на нервную систему
2 болезненных признака во рту говорят о дефиците B12 – обратитесь к врачу
Невролог Алехина: 2 признака повреждения нервов в ногах — у вас низкий уровень витамина В12 долгое время
Теги : советы врачей, симптомы дефицита витамина В12, витамин В12
Нутрициолог Строков: эти 5 продуктов не дают вам спать по ночам
Врач Варфоломеев назвал 4 лучших продукта для естественного снижения высокого давления
Врач Захарова: 10 тревожных признаков артрита во рту - как бороться с воспалением