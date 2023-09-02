Врач Андреева: признак на руках и ногах указывает на опасный дефицит важного витамина
Этот «необычный» симптом должен побудить вас обратиться к врачу.
Витамин B12 является важным питательным веществом, которое содержится во многих продуктах животного происхождения, таких как мясо, сыр и яйца
Он необходим человеческому организму для создания здоровых эритроцитов. Без функционирующих эритроцитов кислород не может переноситься по организму.
Это может вызвать целый ряд проблем со здоровьем.
К счастью, дефицит B12 обычно легко лечится, но пока вы не заметите симптомы и не обратитесь за помощью, они могут чрезвычайно усложнить повседневную жизнь.
Но в тяжелых случаях это может быть связано с сердечной недостаточностью, диабетом, артритом и раком. Мы поговорили с врачом, чтобы больше рассказать о дефиците B12.
Покалывание или онемение в руках и ногах — это «необычный» признак, о котором следует знать.
«Дефицит витамина B12 может проявляться по-разному. Некоторые из наиболее распространенных симптомов — усталость, вялость, слабость или ощущение легкой одышки. Необычные признаки, на которые следует обратить внимание, включают покалывание или онемение рук и ног, учащенное сердцебиение и головные боли», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Что вызывает покалывание в конечностях?
«Поскольку B12 необходим для поддержания здоровья нервов, он играет роль в выработке миелина, защитного покрытия вокруг нервов. Когда уровень B12 низкий, покрытие может стать поврежденным или ослабнуть, что приведет к дисфункции нервов».
Как вы можете предотвратить дефицит?
Лучший способ избежать дефицита витамина B12 — есть много продуктов, богатых B12.
«Учитывая его важность для организма, удивительно, что ваше тело не справляется с этим. В12 должен поступать из продуктов питания и добавок. Убедитесь, что ваша диета богата продуктами B12».
Однако это может быть сложно, если вы вегетарианец или веган.
Веганы и вегетарианцы подвергаются более высокому риску дефицита витамина B12 из-за ограничений в рационе, поэтому рекомендуется принимать добавки B12 ежедневно. Если вы придерживаетесь веганской или вегетарианской диеты, обязательно включите в свой рацион продукты, обогащенные B12, такие как обогащенные злаки, растительные заменители молока или пищевые дрожжи.
Дефицит витамина B12 может вызвать:
- Учащенное дыхание или одышка
- Головные боли
- Расстройство желудка
- Потеря аппетита
- Сердцебиение
- Проблемы со зрением
- Чувство слабости или усталости
- Диарея
- Болезненный или красный язык, иногда с язвами во рту.
- Проблемы с памятью, пониманием и суждением (когнитивные изменения)
- Онемение
- Мышечная слабость
- Психологические проблемы, которые могут варьироваться от легкой депрессии или тревоги до спутанности сознания и слабоумия.
- Проблемы с балансом и координацией.
- Булавки и иголки
- Недержание.
Если у вас возникли какие-либо симптомы, вам следует обратиться к своему терапевту.
Ранее МедикФорум писал о вреде стресса для здоровья сердца.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий