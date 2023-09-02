Врач Андреева: признак на руках и ногах указывает на опасный дефицит важного витамина

«Дефицит витамина B12 может проявляться по-разному. Некоторые из наиболее распространенных симптомов — усталость, вялость, слабость или ощущение легкой одышки. Необычные признаки, на которые следует обратить внимание, включают покалывание или онемение рук и ног, учащенное сердцебиение и головные боли», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Что вызывает покалывание в конечностях?

«Поскольку B12 необходим для поддержания здоровья нервов, он играет роль в выработке миелина, защитного покрытия вокруг нервов. Когда уровень B12 низкий, покрытие может стать поврежденным или ослабнуть, что приведет к дисфункции нервов».

Как вы можете предотвратить дефицит?

«Учитывая его важность для организма, удивительно, что ваше тело не справляется с этим. В12 должен поступать из продуктов питания и добавок. Убедитесь, что ваша диета богата продуктами B12».

Учащенное дыхание или одышка

Головные боли

Расстройство желудка

Потеря аппетита

Сердцебиение

Проблемы со зрением

Чувство слабости или усталости

Диарея

Болезненный или красный язык, иногда с язвами во рту.

Проблемы с памятью, пониманием и суждением (когнитивные изменения)

Онемение

Мышечная слабость

Психологические проблемы, которые могут варьироваться от легкой депрессии или тревоги до спутанности сознания и слабоумия.

Проблемы с балансом и координацией.

Булавки и иголки

Недержание.

Витамин B12 является важным питательным веществом, которое содержится во многих продуктах животного происхождения, таких как мясо, сыр и яйцаОн необходим человеческому организму для создания здоровых эритроцитов. Без функционирующих эритроцитов кислород не может переноситься по организму.Это может вызвать целый ряд проблем со здоровьем.К счастью, дефицит B12 обычно легко лечится, но пока вы не заметите симптомы и не обратитесь за помощью, они могут чрезвычайно усложнить повседневную жизнь.Но в тяжелых случаях это может быть связано с сердечной недостаточностью, диабетом, артритом и раком. Мы поговорили с врачом, чтобы больше рассказать о дефиците B12.— это «необычный» признак, о котором следует знать.Лучший способ избежать дефицита витамина B12 — есть много продуктов, богатых B12.Однако это может быть сложно, если вы вегетарианец или веган.Веганы и вегетарианцы подвергаются более высокому риску дефицита витамина B12 из-за ограничений в рационе, поэтому рекомендуется принимать добавки B12 ежедневно. Если вы придерживаетесь веганской или вегетарианской диеты, обязательно включите в свой рацион продукты, обогащенные B12, такие как обогащенные злаки, растительные заменители молока или пищевые дрожжи.Если у вас возникли какие-либо симптомы, вам следует обратиться к своему терапевту.Ранее МедикФорум писал о вреде стресса для здоровья сердца.

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