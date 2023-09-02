Нутрициолог Строков: эти 5 продуктов не дают вам спать по ночам

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Нутрициолог Строков: эти 5 продуктов не дают вам спать по ночам


Если вам сложно заснуть по ночам, возможно, стоит подумать о том, что вы едите в течение дня.


«Чтобы улучшить режим сна, важно проанализировать, что и когда мы едим. Если вы испробовали все средства для сна, какие есть на свете, и устали… это может быть потому, что вы едите неправильную пищу», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строкв специально для МедикФорум.

Если у вас проблемы со сном, одним из худших продуктов является шоколад, даже темный. В молоке и белом шоколаде много сахара, который может повысить уровень сахара в крови и нарушить сон.

А темный шоколад по-прежнему содержит какао и часто кофеин, который является известным стимулятором. Еще одна еда, от которой стоит отказаться, если у вас проблемы со сном, — это сыр.

Крепкий или выдержанный сыр содержит большое количество аминокислоты тирамина, которая помогает повысить бдительность.

"Возможной причиной плохого сна являются чипсы, которые обычно содержат много соли, которая обезвоживает организм и увеличивает задержку вод".


Три продукта, которые могут не дать вам уснуть по ночам
  • Шоколад
  • Сыр
  • Чипсы
Тем, кто жаждет сладкого лакомства, например молочного шоколада, лучше вместо этого есть вишню. В вишне много мелатонина, который способствует сонливости; еще один вариант – миндаль. Миндаль с высоким содержанием магния помогает регулировать уровень сахара в крови, поэтому его скачки не мешают вам уснуть.

Кофе и сон


Если вы не можете представить себе свой день без чашки кофе, слишком большое его употребление может нанести вред вашему сну и ухудшить ваше общее самочувствие и состояние здоровья. Это происходит потому, что избыток кофеина может вызвать проблемы с циклом сна.

Гормон аденозин, который выделяется, когда нам пора спать, накапливается в нашем организме в течение дня, и чем больше его накапливается, тем более сонными мы становимся.

«Хотя чашка крепкого кофе может предотвратить сонливость, она также может нарушить цикл сна и бодрствования и остается в наше кровеносной системе дольше, чем многие думают. Периодом полураспада отличается в зависимости от индивидуальных особенностей, но в среднем составляет до шести часов», - говорит Строков.

Алкоголь и сон


Алкоголь действительно через определенный промежуток времени вызывает сонливость. Это заставить вас думать, что уснуть будет проще, но на самом деле ваш сон может стать фрагментированным, беспокойным, а иногда и тревожным.

«Алкоголь вызывает чрезмерное расслабление мышц, что приведет к храпу и изжоге.. При этом совместное употребление кофеина и алкоголя может способствовать хроническому циклу нарушений сна».

Как хорошо выспаться


Регулярный распорядок дня позволяет организму распознавать сигналы о том, что пора спать», что может способствовать спокойной ночи. Дополнительные советы включают в себя не есть слишком поздно вечером, следить за размером порций и избегать употребления сахара и кофеина перед сном.

Всем, кто какое-то время страдает от проблем со сном, следует обратиться за помощью к врачу. Факторов, способствующих бессоннице, может быть множество, и они могут быть не связаны с пищей, которую вы едите.


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