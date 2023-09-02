Нутрициолог Строков: эти 5 продуктов не дают вам спать по ночам

«Чтобы улучшить режим сна, важно проанализировать, что и когда мы едим. Если вы испробовали все средства для сна, какие есть на свете, и устали… это может быть потому, что вы едите неправильную пищу», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строкв специально для МедикФорум.

"Возможной причиной плохого сна являются чипсы, которые обычно содержат много соли, которая обезвоживает организм и увеличивает задержку вод".

Шоколад

Сыр

Чипсы

Кофе и сон

«Хотя чашка крепкого кофе может предотвратить сонливость, она также может нарушить цикл сна и бодрствования и остается в наше кровеносной системе дольше, чем многие думают. Периодом полураспада отличается в зависимости от индивидуальных особенностей, но в среднем составляет до шести часов», - говорит Строков.

Алкоголь и сон

«Алкоголь вызывает чрезмерное расслабление мышц, что приведет к храпу и изжоге.. При этом совместное употребление кофеина и алкоголя может способствовать хроническому циклу нарушений сна».

Как хорошо выспаться

Если у вас проблемы со сном, одним из худших продуктов является шоколад, даже темный. В молоке и белом шоколаде много сахара, который может повысить уровень сахара в крови и нарушить сон.по-прежнему содержит какао и часто кофеин, который является известным стимулятором. Еще одна еда, от которой стоит отказаться, если у вас проблемы со сном, — это сыр.Крепкий илисодержит большое количество аминокислоты тирамина, которая помогает повысить бдительность.Тем, кто жаждет сладкого лакомства, например молочного шоколада, лучше вместо этого есть вишню. В вишне много мелатонина, который способствует сонливости; еще один вариант – миндаль. Миндаль с высоким содержанием магния помогает регулировать уровень сахара в крови, поэтому его скачки не мешают вам уснуть.Если вы не можете представить себе свой день без чашки кофе, слишком большое его употребление может нанести вред вашему сну и ухудшить ваше общее самочувствие и состояние здоровья. Это происходит потому, что избыток кофеина может вызвать проблемы с циклом сна.Гормон аденозин, который выделяется, когда нам пора спать, накапливается в нашем организме в течение дня, и чем больше его накапливается, тем более сонными мы становимся.Алкоголь действительно через определенный промежуток времени вызывает сонливость. Это заставить вас думать, что уснуть будет проще, но на самом деле ваш сон может стать фрагментированным, беспокойным, а иногда и тревожным.Регулярный распорядок дня позволяет организму распознавать сигналы о том, что пора спать», что может способствовать спокойной ночи. Дополнительные советы включают в себя не есть слишком поздно вечером, следить за размером порций и избегать употребления сахара и кофеина перед сном.Всем, кто какое-то время страдает от проблем со сном, следует обратиться за помощью к врачу. Факторов, способствующих бессоннице, может быть множество, и они могут быть не связаны с пищей, которую вы едите.Ранее МедикФорум писал о вреде стресса для здоровья сердца.

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