8 золотых правил, которые минимизируют риск заболеть раком

"До 50 процентов всех случаев рака связаны с нездоровым образом жизни. Это означает, что каждый может что-то сделать, чтобы предотвратить это. Конечно, следование этим десяти п равилам борьбы с раком не гарантирует, что вы не умрете от рака. Но вы во много раз снижаете риск заболевания раком", - говорит врач-онколог Фролов Алексей специально для МедикФорум.

1. Не курите

"С каждой сигаретой увеличивается риск возникновения других опухолей в ротовой полости и горле, желудке или пищеводе, поджелудочной железе, мочевом пузыре, почках".

2. Избегайте лишнего веса

"Причиной этого является повышенное выделение гормонов инсулина и лептина, которые способствуют росту опухолевых клеток".

3. Делайте физические упражнения каждый день

4. Ешьте свежие фрукты и овощи

«По оценкам ученых, около восьми процентов всех новых случаев рака могут быть связаны с нездоровыми привычками питания».

5. Избегайте сильно обработанного мяса и колбас

6. Пейте мало алкоголя

7. Защитите себя от солнца

"Для рака кожи солнце, очевидно, является основным фактором риска, которого можно легко избежать. Поэтому всегда защищайте себя достаточным фактором защиты от солнца".

8. Избегайте канцерогенных веществ

"Избегайте длительных прогулок, если в вашем городе высокий уровень мелкой пыли".

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