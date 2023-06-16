Онколог Воробьев назвал 3 лучших изменения в питании жизни для снижения риска рака

"Сокращение употребления алкоголя, красного мяса и полуфабрикатов может сделать вас менее склонными к раку кишечника, молочной железы и легких. Чем больше вы придерживаетесь рекомендаций, которые включают поддержание здорового веса и соблюдение диеты, богатой цельнозерновыми продуктами, фруктами, овощами и бобовыми, тем больше вы можете снизить риск", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.





"Однако есть и не поддающиеся изменению факторы, такие как рак в семейном анамнезе и воздействие окружающей среды, на которые нельзя повлиять".

От курения до нездорового питания — неверные решения в отношении образа жизни могут заложить основу примерно для 40 процентов всех случаев рака. К счастью, если перевернуть эти привычки с ног на голову, риск смертельного заболевания упадет, согласно новому исследованию.Исследовательская группа проанализировала ряд исследований по профилактике рака и оценила, насколько участники придерживались рекомендаций по образу жизни.За каждый дополнительный балл участникам удалось снизить риск рака кишечника на 12 процентов, рака молочной железы на 11 процентов и рака легких на 8 процентов. Результаты предоставляют дополнительные доказательства некоторых из лучших способов снизить риск развития рака, в частности рака молочной железы, кишечника и легких.Доказательства влияния факторов образа жизни на риск смертельного состояния были сильнее для некоторых видов рака. Например, употребление большого количества красного и переработанного мяса увеличивает риск развития рака кишечника, а употребление алкоголя повышает риск развития рака молочной железы, кишечника и пищевода.Ранее МедикФорум писал о пользе кваса для сердца.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.