Онколог Воробьев назвал 3 лучших изменения в питании жизни для снижения риска рака

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Онколог Воробьев назвал 3 лучших изменения в питании жизни для снижения риска рака


Изменения образа жизни, которые могут снизить риск некоторых из наиболее распространенных видов рака.


От курения до нездорового питания — неверные решения в отношении образа жизни могут заложить основу примерно для 40 процентов всех случаев рака. К счастью, если перевернуть эти привычки с ног на голову, риск смертельного заболевания упадет, согласно новому исследованию.

"Сокращение употребления алкоголя, красного мяса и полуфабрикатов может сделать вас менее склонными к раку кишечника, молочной железы и легких. Чем больше вы придерживаетесь рекомендаций, которые включают поддержание здорового веса и соблюдение диеты, богатой цельнозерновыми продуктами, фруктами, овощами и бобовыми, тем больше вы можете снизить риск", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.


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Исследовательская группа проанализировала ряд исследований по профилактике рака и оценила, насколько участники придерживались рекомендаций по образу жизни.

За каждый дополнительный балл участникам удалось снизить риск рака кишечника на 12 процентов, рака молочной железы на 11 процентов и рака легких на 8 процентов.  Результаты предоставляют дополнительные доказательства некоторых из лучших способов снизить риск развития рака, в частности рака молочной железы, кишечника и легких. 

Доказательства влияния факторов образа жизни на риск смертельного состояния были сильнее для некоторых видов рака.  Например, употребление большого количества красного и переработанного мяса увеличивает риск развития рака кишечника, а употребление алкоголя повышает риск развития рака молочной железы, кишечника и пищевода.

"Однако есть и не поддающиеся изменению факторы, такие как рак в семейном анамнезе и воздействие окружающей среды, на которые нельзя повлиять".



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