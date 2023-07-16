Онколог Воробьев дал план из 11 пунктов по снижению риска развития рака
Подсчитано, что до 50 процентов всех случаев рака связаны с экологическими или генетическими факторами. Мы суммировали для вас самые большие факторы риска заболевания.
11 вещей, которые вам нужно знать о профилактике рака
Не курите
Табачный дым является фактором опасности номер один.
"Многочисленные канцерогенные вещества способствуют развитию опухолей легких, чрезвычайно увеличивая риск рака ротовой полости и горла, гортани и пищевода или рака печени", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Избегайте избыточного веса
Долгосрочные исследования показали, что избыточный вес увеличивает риск рака толстой кишки, рака пищевода и, в частности, рака молочной железы.
Занимайтесь спортом каждый день
Сидя на диване от трех до четырех часов в день, вы увеличиваете риск развития рака и сердечных заболеваний на 15 процентов.
Ешьте
Пять свежих фруктов и овощей в день — эта рекомендация также является простым правилом против рака.
Пейте мало алкоголя
Два напитка в день для мужчин, один напиток для женщин - максимум возможного.
Избегайте сильно обработанного мяса и колбас
Ученые ВОЗ советуют есть меньше, чтобы снизить риск развития рака.
"Рекомендации по питанию: от 300 до 600 граммов мяса и колбасы в неделю".
Защитите себя от солнца
УФ-лучи относятся к 1 категории канцерогенов. Солнце, безусловно, является основным фактором риска развития рака кожи, который можно легко заблокировать с помощью солнцезащитного крема.
Избегайте канцерогенных веществ
К ним относятся, например, мелкая пыль или ионизирующее излучение, возникающее, например, при медицинском осмотре.
"Избегайте длительных прогулок, когда уровень мелкой пыли в вашем городе высок, и задавайте критические вопросы о рентгенологических исследованиях, действительно ли они необходимы".
Сделайте прививку от гепатита В
Рак печени часто развивается после заражения гепатитом В или С. Особенно это касается детей.
Кормите ребенка грудью
Грудное вскармливание снижает риск развития рака у матерей. Заместительная гормональная терапия увеличивает риск некоторых видов рака.
Перейти к скринингам
Программы раннего выявления и скрининга рака имеют важное значение.
"Особенно при раке толстой кишки, раке молочной железы и раке шейки матки".
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