Онколог Воробьев дал план из 11 пунктов по снижению риска развития рака

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Онколог Воробьев дал план из 11 пунктов по снижению риска развития рака


Подсчитано, что до 50 процентов всех случаев рака связаны с экологическими или генетическими факторами. Мы суммировали для вас самые большие факторы риска заболевания.


11 вещей, которые вам нужно знать о профилактике рака


Не курите

Табачный дым является фактором опасности номер один. 

"Многочисленные канцерогенные вещества способствуют развитию опухолей легких, чрезвычайно увеличивая риск рака ротовой полости и горла, гортани и пищевода или рака печени", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

 
Избегайте избыточного веса

Долгосрочные исследования показали, что избыточный вес увеличивает риск рака толстой кишки, рака пищевода и, в частности, рака молочной железы.
 
Занимайтесь спортом каждый день

Сидя на диване от трех до четырех часов в день, вы увеличиваете риск развития рака и сердечных заболеваний на 15 процентов.
 
Ешьте

Пять свежих фруктов и овощей в день — эта рекомендация также является простым правилом против рака.
 
Пейте мало алкоголя

Два напитка в день для мужчин, один напиток для женщин - максимум возможного.

Избегайте сильно обработанного мяса и колбас

Ученые ВОЗ советуют есть меньше, чтобы снизить риск развития рака. 

"Рекомендации по питанию: от 300 до 600 граммов мяса и колбасы в неделю".

 
Защитите себя от солнца

УФ-лучи относятся к 1 категории канцерогенов. Солнце, безусловно, является основным фактором риска развития рака кожи, который можно легко заблокировать с помощью солнцезащитного крема. 

Избегайте канцерогенных веществ

К ним относятся, например, мелкая пыль или ионизирующее излучение, возникающее, например, при медицинском осмотре. 

"Избегайте длительных прогулок, когда уровень мелкой пыли в вашем городе высок, и задавайте критические вопросы о рентгенологических исследованиях, действительно ли они необходимы".

 
Сделайте прививку от гепатита В

Рак печени часто развивается после заражения гепатитом В или С. Особенно это касается детей.
 
Кормите ребенка грудью

Грудное вскармливание снижает риск развития рака у матерей. Заместительная гормональная терапия увеличивает риск некоторых видов рака.
 
Перейти к скринингам

Программы раннего выявления и скрининга рака имеют важное значение. 

"Особенно при раке толстой кишки, раке молочной железы и раке шейки матки".




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