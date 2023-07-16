Онколог Воробьев дал план из 11 пунктов по снижению риска развития рака





11 вещей, которые вам нужно знать о профилактике рака

"Многочисленные канцерогенные вещества способствуют развитию опухолей легких, чрезвычайно увеличивая риск рака ротовой полости и горла, гортани и пищевода или рака печени", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

"Рекомендации по питанию: от 300 до 600 граммов мяса и колбасы в неделю".

"Избегайте длительных прогулок, когда уровень мелкой пыли в вашем городе высок, и задавайте критические вопросы о рентгенологических исследованиях, действительно ли они необходимы".

"Особенно при раке толстой кишки, раке молочной железы и раке шейки матки".

Табачный дым является фактором опасности номер один.Долгосрочные исследования показали, что избыточный вес увеличивает риск рака толстой кишки, рака пищевода и, в частности, рака молочной железы.Сидя на диване от трех до четырех часов в день, вы увеличиваете риск развития рака и сердечных заболеваний на 15 процентов.Пять свежих фруктов и овощей в день — эта рекомендация также является простым правилом против рака.Два напитка в день для мужчин, один напиток для женщин - максимум возможного.Ученые ВОЗ советуют есть меньше, чтобы снизить риск развития рака.УФ-лучи относятся к 1 категории канцерогенов. Солнце, безусловно, является основным фактором риска развития рака кожи, который можно легко заблокировать с помощью солнцезащитного крема.К ним относятся, например, мелкая пыль или ионизирующее излучение, возникающее, например, при медицинском осмотре.Рак печени часто развивается после заражения гепатитом В или С. Особенно это касается детей.Грудное вскармливание снижает риск развития рака у матерей. Заместительная гормональная терапия увеличивает риск некоторых видов рака.Программы раннего выявления и скрининга рака имеют важное значение.Ранее МедикФорум писал о пользе нута.

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