Количество шагов в минуту, которое снижает риск болезней сердца и сосудов
Новое исследование показало, что быстрая ходьба может помочь снизить риск сердечных заболеваний, но определенное количество шагов в минуту особенно эффективно.
Хотя сердечно-сосудистые заболевания считаются основной причиной смерти во всем мире, исследования показывают, что риск возникновения виновника можно изменить. Более того, новое исследование показало, что вы можете снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, занимаясь, вероятно, ежедневно — ходьбой.
Сердечно-сосудистые заболевания — это общий термин для состояний, поражающих сердце или кровеносные сосуды. Хорошая новость заключается в том, что это в значительной степени можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни.
Возьмите обувь для ходьбы и следите за своими шагами.
"Исследование показало, что ежедневная прогулка до 10 000 шагов может помочь снизить риск сердечных заболеваний. Более того, в исследовании также удалось определить идеальное количество шагов в минуту, которое может быть полезным для органа, перекачивающего кровь. Быстрая ходьба и более быстрый темп приносят пользу. Главное здесь заключается в том, что для защиты здоровья люди в идеале могут не только стремиться делать 10 000 шагов в день, но и стремиться ходить быстрее", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Кроме того, исследователи заметили, что шагов, предпринятых при выполнении повседневных дел, было достаточно, чтобы предотвратить сердечные заболевания.
Сколько шагов мне нужно делать в минуту?
Подсчитав общее количество шагов каждого участника, исследователи определили три категории – менее 40 шагов в минуту и более. В третью категорию вошли те, кто сделал больше всего шагов в минуту в течение 30-минутного окна.
"У испытуемых, которые больше всего ходили – если быть точным, около 80 шагов в минуту – наблюдалось самое большое снижение сердечно-сосудистых заболеваний", - добавляет кардиолог.
Ранее МедикФорум писал о том, какие болезни скрываются за повышенным аппетитом.
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