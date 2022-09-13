Количество шагов в минуту, которое снижает риск болезней сердца и сосудов

"Исследование показало, что ежедневная прогулка до 10 000 шагов может помочь снизить риск сердечных заболеваний. Более того, в исследовании также удалось определить идеальное количество шагов в минуту, которое может быть полезным для органа, перекачивающего кровь. Быстрая ходьба и более быстрый темп приносят пользу. Главное здесь заключается в том, что для защиты здоровья люди в идеале могут не только стремиться делать 10 000 шагов в день, но и стремиться ходить быстрее", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Сколько шагов мне нужно делать в минуту?

"У испытуемых, которые больше всего ходили – если быть точным, около 80 шагов в минуту – наблюдалось самое большое снижение сердечно-сосудистых заболеваний", - добавляет кардиолог.