Кардиолог Варфоломеев: ваши волосы показывают, появятся ли проблемы с сердцем в будущем
Новое исследование показывает: риск этого можно было прочитать по волосам.
Сердечно-сосудистые заболевания связаны с неправильным образом жизни, нездоровым питанием, малоподвижным образом жизни. Стресс тоже играет роль. Причем последний можно увидеть даже в волосах, как показывает новое исследование.
Гормон стресса в волосах указывает на риск сердечно-сосудистых заболеваний
Ученые обнаружили, что определенный гормон в волосах людей указывает на то, есть ли у этого человека повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это стероидный гормон кортизол, который выделяется в ответ на стресс.
"Существует достаточно доказательств того, что хронический стресс является серьезным фактором для общего состояния здоровья. Кортизол принадлежит к группе глюкокортикоидов", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Исследователи проанализировали образцы волос более чем 6000 мужчин и женщин на предмет уровня кортизола. Затем за ними наблюдали в среднем от пяти до семи лет. У 133 из них развились сердечно-сосудистые заболевания.
Люди с долгосрочно более высоким уровнем кортизола в два раза чаще имели сердечно-сосудистые заболевания, такие как инсульт или сердечный приступ. Риск был даже в три раза выше для молодых людей в возрасте до 57 лет.
Как защитить себя от болезней сердца
«Избегайте постоянного стресса и проводите достаточно времени в тишине и отдыхе с самим собой, чтобы вы могли регулярно отключаться».
Варфоломеев дает следующие советы:
- двигайтесь каждый день. Улучшайте кровообращение каждый день, например, занимаясь спортом;
- ешьте настоящую, необработанную и растительную пищу, которую вы перерабатываете сами.
Ранее МедикФорум писал о пользе овощей.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий