Кардиолог Варфоломеев: ваши волосы показывают, появятся ли проблемы с сердцем в будущем

Гормон стресса в волосах указывает на риск сердечно-сосудистых заболеваний

"Существует достаточно доказательств того, что хронический стресс является серьезным фактором для общего состояния здоровья. Кортизол принадлежит к группе глюкокортикоидов", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

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«Избегайте постоянного стресса и проводите достаточно времени в тишине и отдыхе с самим собой, чтобы вы могли регулярно отключаться».

двигайтесь каждый день. Улучшайте кровообращение каждый день, например, занимаясь спортом;

ешьте настоящую, необработанную и растительную пищу, которую вы перерабатываете сами.

Сердечно-сосудистые заболевания связаны с неправильным образом жизни, нездоровым питанием, малоподвижным образом жизни. Стресс тоже играет роль. Причем последний можно увидеть даже в волосах, как показывает новое исследование.Ученые обнаружили, что определенный гормон в волосах людей указывает на то, есть ли у этого человека повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это стероидный гормон кортизол, который выделяется в ответ на стресс.Исследователи проанализировали образцы волос более чем 6000 мужчин и женщин на предмет уровня кортизола. Затем за ними наблюдали в среднем от пяти до семи лет. У 133 из них развились сердечно-сосудистые заболевания.Риск был даже в три раза выше для молодых людей в возрасте до 57 лет.Ранее МедикФорум писал о пользе овощей.

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