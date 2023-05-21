Кардиолог Варфоломеев: ваши волосы показывают, появятся ли проблемы с сердцем в будущем

99 Фото: https://unsplash.com/photos/G9XMLUAjETM
Кардиолог Варфоломеев: ваши волосы показывают, появятся ли проблемы с сердцем в будущем


Новое исследование показывает: риск этого можно было прочитать по волосам.


Сердечно-сосудистые заболевания связаны с неправильным образом жизни, нездоровым питанием, малоподвижным образом жизни. Стресс тоже играет роль. Причем последний можно увидеть даже в волосах, как показывает новое исследование.

Гормон стресса в волосах указывает на риск сердечно-сосудистых заболеваний


Ученые обнаружили, что  определенный гормон в волосах людей указывает на то, есть ли у этого человека повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это стероидный гормон кортизол, который выделяется в ответ на стресс.

"Существует достаточно доказательств того, что хронический стресс является серьезным фактором для общего состояния здоровья. Кортизол принадлежит к группе глюкокортикоидов", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Исследователи проанализировали образцы волос более чем 6000 мужчин и женщин на предмет уровня кортизола. Затем за ними наблюдали в среднем от пяти до семи лет. У 133 из них развились сердечно-сосудистые заболевания. 


Люди с долгосрочно более высоким уровнем кортизола в два раза чаще имели сердечно-сосудистые заболевания, такие как инсульт или сердечный приступ. Риск был даже в три раза выше для молодых людей в возрасте до 57 лет.

Как защитить себя от болезней сердца


«Избегайте постоянного стресса и проводите достаточно времени в тишине и отдыхе с самим собой, чтобы вы могли регулярно отключаться».

Варфоломеев дает следующие советы:
  • двигайтесь каждый день. Улучшайте кровообращение каждый день, например, занимаясь спортом;
  • ешьте настоящую, необработанную и растительную пищу, которую вы перерабатываете сами.

Ранее МедикФорум писал о пользе овощей.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Просмотр телевизора может сократить вашу жизнь – врач объяснил риск для здоровья
Стресс приводит к гипертонии, инфарктам и инсультам
Как "гормон любви" нейтрализует стресс и предотвращает проблемы с пищеварением
Теги : советы врачей, кортизол, риск сердечных заболеваний