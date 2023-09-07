Сохраните сердце здоровым с помощью этих советов врача-кардиолога

"Важную роль в его развитии играют диета с высоким содержанием калорий, сахара и жиров, слишком мало физических упражнений и употребление алкоголя и никотина. Если вы измените свой образ жизни, вы сможете эффективно защитить себя и, например, предотвратить сердечный приступ", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: развитие привычек здорового образа жизни

"Курение и чрезмерное употребление алкоголя являются факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. Если вы курите, поговорите со своим врачом о стратегиях отказа от курения. Избегайте алкоголя или ограничьте его потребление до умеренного уровня".

"Дневной свет помогает снизить уровень стресса и укрепить иммунную систему".

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: как разработать новый распорядок дня

"Например, если вы хотите больше заниматься спортом, начните с планирования двух или трех дней в неделю, а не каждый день".

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности во всем мире, но многие сердечные заболевания можно предотвратить или, по крайней мере, контролировать с помощью здорового образа жизни.Помимо повышенного артериального давления, к наиболее распространенным сердечно-сосудистым заболеваниям относятся ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, сердечные аритмии и инфаркты. Важно знать факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.Ваша диета имеет решающее значение для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний. Здоровая для сердцавключает в себя употребление овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, рыбы и нежирного мяса. Избегайте транс-жиров, насыщенных жиров, соли и сахара, поскольку они могут негативно повлиять на здоровье вашего сердца.Не все пищевые добавки, рекламируемые для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний, на самом деле помогают их предотвратить. Например, в течение многих лет фолиевую кислоту считали чудодейственным средством для предотвращения сердечных приступов, но недавние данные показали, что это не так.Регулярные физические упражнения помогают снизить кровяное давление и сохранить или похудеть. Подходящими видами спорта являются скандинавская ходьба, езда на велосипеде или плавание.В целом проводите больше времени на свежем воздухе.Хронический стресс увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.методы управления стрессом в свою повседневную жизнь. Это может быть медитация, дыхательные упражнения или хобби, которое вам нравится.Хороший ночной сон также играет важную роль в здоровье сердца. Вы должны следить за тем, чтобы выспались каждую ночь. Нарушения сна, такие как апноэ во сне, могут увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.Изменение образа жизни и привыкание к новым моделям поведения — это постепенный процесс, требующий целеустремленности и терпения. Все начинается с постановки реалистичных целей, которые соответствуют вашим долгосрочным целям.Если вы хотите изменить свой рацион, планируйте свое питание заранее и имейте под рукой полезные перекусы между приемами пищи. Если вы хотите пить больше воды, всегда имейте под рукой бутылку с водой.Отслеживайте свой прогресс, чтобы увидеть, как далеко вы продвинулись, и устанавливайте награды за достижение контрольных точек. В некоторых случаях профессиональная помощь, например, диетолога или личного тренера, может быть полезна, чтобы помочь вам спланировать изменения, которые подходят именно вам.Изменение образа жизни — это личный путь, и не существует «одного правильного пути». Главное — быть терпеливым и целеустремленным.Ранее МедикФорум писал о главном симптоме инфаркта.

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