5 привычек, которые сделают ваше сердце больным – советы кардиолога Варфоломеева

Повышенное артериальное давление

«Высокое давление, если его не контролировать, может повлиять на ваше сердце и другие основные органы вашего тела, включая почки и мозг. Высокое кровяное давление часто называют «тихим убийцей», потому что оно обычно не имеет симптомов», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Диета

Алкоголь

«Употребление более трех напитков за один присест временно повышает кровяное давление. Повторяющееся запойное употребление алкоголя может привести к долгосрочному повышению артериального давления».

Неактивный образ жизни

Курение

Ишемическая болезнь сердца является наиболее распространенным типом, а также наиболее частой причиной сердечного приступа. Как и в случае любого другого заболевания, существуют факторы, которые могут увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.Кардиолог рассказала о пяти наиболее распространенных факторах риска сердечных заболеваний.Нездоровая диета с высоким содержанием соли, жира и сахара может привести к затвердению артерий и увеличить риск сердечного приступа.Жирная пища содержит нездоровый тип холестерина. Если вы потребляете больше холестерина, чем может использовать организм, лишний холестерин может накапливаться в стенках артерий, в том числе в стенках сердца.Употребление слишком большого количества алкоголя может поднять кровяное давление до нездорового уровня.Это также может увеличить вероятность развития других факторов риска сердечных заболеваний, таких как ожирение, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина в крови и диабет 2 типа.Курение очень вредно для вашего сердца и легких и увеличивает риск развития болезней сердца и системы кровообращения, так как увеличивает образование бляшек в кровеносных сосудах.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые вредят сердцу.

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