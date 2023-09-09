Эндокринолог поделилась довольно необычным симптомом диабета 2 типа

"Я хотел выделить довольно необычный симптом диабета — фруктовый запах изо рта. Фруктовое дыхание может указывать на высокий уровень кетонов, что требует срочного внимания медицинского работника", - говорит врач-эндокринолог Юрьева Ольга специально для МедикФорум.

«У вас может одновременно быть очень сухость во рту и сильная жажда», — добавила Юрьева. «Вы можете обнаружить, что вам нужно мочиться чаще, чем обычно; это также может быть признаком высокого уровня сахара в крови».

«Если вы чувствуете себя раздражительным, агрессивным или растерянным по неизвестной причине, это может быть признаком низкого уровня сахара в крови», — сказала Юрьева.

«В качестве альтернативы, если у вас высокий уровень сахара в крови, вы можете чувствовать нервозность или усталость. Изменения уровня сахара в крови могут повлиять на ваше настроение, которое обычно проходит, когда уровень возвращается к норме».

Диабет и депрессия

Врач отметила, что эти кислоты, известные как кетоны, возникают, когда организм расщепляет жир в качестве топлива. Если организму не хватает инсулина для расщепления сахара в крови, клеткам не хватает энергии. Чтобы компенсировать это, печень расщепляет жир на топливо, а побочным продуктом являются кетоны.Такая реакция можетДля тех, кто страдает от низкого уровня сахара в крови, можно ожидать перепадов настроения.Некоторые люди также могут испытывать проблемы с координацией или им трудно принимать решения. Некоторые люди с низким уровнем сахара в крови также могут испытывать легкую эйфорию, при которой может возникнуть ощущение, будто вы немного пьяны.Любой, кто испытывает необъяснимые перепады настроения или чувствует фруктовый запах изо рта, должен записаться на прием к врачу. Если в настоящее время диагноз не установлен, обсуждение симптомов с врачом может привести к постановке полезного диагноза и плану лечения. Если у вас уже есть диабет, рекомендуется поговорить с врачом, чтобы контролировать уровень сахара в крови.Диабетики 2 типа в два раза чаще страдают депрессией по сравнению с людьми, не страдающими диабетом. Однако неясно, является ли депрессия причиной диабета 2 типа или наоборот.Теперь впервые исследования показали, чтоУченые обнаружили, что более высокая масса тела частично, но не полностью, объясняет влияние депрессии на диабет 2 типа.Также было обнаруженокоторые способствовали развитию диабета 2 типа и депрессии. Общие гены играют роль в выработке инсулина, уровне воспаления в мозге, поджелудочной железе и жировой ткани.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые ускоряют метаболизм.

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