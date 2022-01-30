Диабет 2 типа: врач-фармацевт рассказал, как «вымыть» лишнюю глюкозу — признаки высокого сахара
Хуссейн Абде, главный фармацевт компании Medicine Direct, отмечает, что слишком высокий уровень сахара в крови может вызвать ряд симптомов.
«Одним из наиболее широко обсуждаемых является фруктовый запах изо рта, который может возникать из-за высокого уровня кетонов. В то же время у вас может быть очень сухо во рту, а также вы можете испытывать сильную жажду. Вы можете обнаружить, что вам нужно мочиться чаще, чем обычно, это также может быть признаком высокого уровня сахара в крови».
Фармацевт говорит, что ежедневное употребление достаточного количества воды «помогает вашим почкам выводить лишний сахар через мочу».
«Это может помочь снизить уровень сахара в крови, если он чрезмерно высок. Исследования также показали, что люди, которые пьют достаточное количество воды, имеют меньшую вероятность высокого уровня сахара».
Фармацевт также говорит, что регулярные физические упражнения повышают чувствительность к инсулину, а это означает, что клетки организма могут более эффективно использовать сахар в крови.
«Когда вы тренируетесь, ваши мышцы могут использовать сахар в крови для получения энергии. Убедитесь, что вы остаетесь гидратированными, чтобы ваше тело могло продолжать работать во время тренировок».
Симптомами высокого уровня сахара в крови являются учащенное мочеиспускание, повышенная жажда и повышенный голод.
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Хуссейн Абдех (Hussain Abdeh)
Здоровье
Старший врач-фармацевт компании Medicine Direct (Великобритания).
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