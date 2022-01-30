Диабет 2 типа: врач-фармацевт рассказал, как «вымыть» лишнюю глюкозу — признаки высокого сахара

«Одним из наиболее широко обсуждаемых является фруктовый запах изо рта, который может возникать из-за высокого уровня кетонов. В то же время у вас может быть очень сухо во рту, а также вы можете испытывать сильную жажду. Вы можете обнаружить, что вам нужно мочиться чаще, чем обычно, это также может быть признаком высокого уровня сахара в крови».

«Это может помочь снизить уровень сахара в крови, если он чрезмерно высок. Исследования также показали, что люди, которые пьют достаточное количество воды, имеют меньшую вероятность высокого уровня сахара».

«Когда вы тренируетесь, ваши мышцы могут использовать сахар в крови для получения энергии. Убедитесь, что вы остаетесь гидратированными, чтобы ваше тело могло продолжать работать во время тренировок».