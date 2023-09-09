Этот симптом на руках и ногах сигнализирует о раке

«У здорового человека механизмы автоматического контроля температуры тела поддерживают температуру тела в пределах от 36,5 до 37 °C. Но это зависит от эффективных митохондрий, крошечных органелл внутри каждой клетки, которые производят энергию, создавая надежный источник энергии. В раковых клетках нарушен механизм производства митохондриальной энергии», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Химиотерапия может вызвать усталость, обезвоживание и анемию – все это может вызвать у больного раком чувство холода».

Усталость или сильная усталость, которая не проходит после отдыха.

Потеря или увеличение веса или более по неизвестной причине.

Проблемы с питанием (отсутствие чувства голода, проблемы с глотанием, боли в животе, тошнота и рвота).

Отек или шишки в любом месте тела.

Утолщение или уплотнение в груди или другой части тела.

Боль, особенно новая или без известной причины, которая не проходит или усиливается.

Изменения кожи, такие как шишка, которая кровоточит или становится чешуйчатой, новая родинка или изменение родинки, незаживающая язва или желтоватый цвет кожи или глаз (желтуха).

Кашель или охриплость голоса, которые не проходят.

Необычное кровотечение или синяки по неизвестной причине.

Изменение привычек кишечника (запор или диарея, которые не проходят, или изменение внешнего вида стула).

Изменения мочевого пузыря (боль при мочеиспускании, кровь в моче или необходимость мочиться чаще или реже).

Лихорадка или ночная потливость.

Головные боли.

Проблемы со зрением или слухом.

Изменения во рту (язвы, кровотечение, боль или онемение).

Хотя нынешняя погода никак не похожа на осень, мы с каждым днем приближаемся к сезону холодов. Осень с яркими листьями, согревающими напитками и фейерверками не так уж мрачна, но понижение температуры может усугубить основные проблемы со здоровьем.Холодная погода может нанести ущерб больным раком . Врач пояснил, что у людей с тяжелыми заболеваниями часто бывает повышенная чувствительность к холоду.Это может привести к неприятному симптому, известному как холодовая дизестезия, который поражает руки и ноги. Без надлежащих процессов поддержания правильной температуры тела люди, больные раком, могут испытывать холод на пальцах рук, ног, кистей и ступней, в то время как все остальные чувствуют себя вполне комфортно, добавил врач.Это неприятное ощущение может также появиться у больных раком, проходящих химиотерапию, поскольку лечение увеличивает восприимчивость к холоду.Хотя ваши руки и ноги могут вызывать тревогу, этот предупреждающий знак также может указывать на множество неопасных проблем. Поэтому полезно знать полный список общих тревожных сигналов, на которые следует обратить внимание.Поскольку это не единственные возможные симптомы рака, портал здоровья рекомендует обратиться к врачу, если вы заметите какие-либо серьезные изменения в работе вашего тела или самочувствии, особенно если они сохраняются в течение длительного времени или ухудшаются.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые ускоряют метаболизм.

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