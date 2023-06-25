Онколог Воробьев предупреждает о трех симптомах рака, которые ухудьшаются летом

«Рак вызывает множество неприятных симптомов, многие из которых могут ухудшиться в летние месяцы. Это связано с тем, что высокие температуры увеличивают риск трех состояний — обезвоживания, чувствительности кожи и инфекции», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Обезвоживание

«Кроме того, химиотерапия и лучевая терапия могут повлиять на функцию почек, что еще больше нарушит баланс жидкости».

Чувствительность кожи

Повышенный риск заражения

В то время как высокие температуры дают прекрасную возможность максимально использовать время, проведенное на свежем воздухе — будь то посещение местного пляжа или пикник в любимом парке — они также могут усугубить основные проблемы со здоровьем . Врач объяснил, что эти три проблемы могут быть связаны с любым раком, но они чаще встречаются с прогрессирующим или распространяющимся раком.Больные раком часто борются с изнурительными симптомами, включая тошноту и рвоту, которые могут привести к плохому аппетиту и нежеланию пить.Врач рекомендовал обращать внимание на симптомы обезвоживания, включая сухость во рту, потрескавшиеся губы, усталость, головокружение, головную боль и меньшее мочеиспускание.Одним из последствий химиотерапии является повышенная чувствительность кожи к воздействию УФ-излучения. У многих больных раком кожа сухая и зудит, а пребывание на солнце может усугубить эти симптомы. Они также подвержены повышенному риску солнечных ожогов.У пациентов часто наблюдается низкий уровень лейкоцитов, что подвергает их повышенному риску заражения. По словам Воробьева, некоторые микроорганизмы размножаются быстрее в летние месяцы, что создает более высокий риск инфекций, таких как гастроэнтерит.Ранее МедикФорум писал об опасности загара.

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