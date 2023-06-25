Онколог Воробьев предупреждает о трех симптомах рака, которые ухудьшаются летом
По словам врача, лето может быть трудным временем для больных раком, усугубляя уже существующие симптомы.
В то время как высокие температуры дают прекрасную возможность максимально использовать время, проведенное на свежем воздухе — будь то посещение местного пляжа или пикник в любимом парке — они также могут усугубить основные проблемы со здоровьем .
«Рак вызывает множество неприятных симптомов, многие из которых могут ухудшиться в летние месяцы. Это связано с тем, что высокие температуры увеличивают риск трех состояний — обезвоживания, чувствительности кожи и инфекции», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Врач объяснил, что эти три проблемы могут быть связаны с любым раком, но они чаще встречаются с прогрессирующим или распространяющимся раком.
Обезвоживание
Больные раком часто борются с изнурительными симптомами, включая тошноту и рвоту, которые могут привести к плохому аппетиту и нежеланию пить.
«Кроме того, химиотерапия и лучевая терапия могут повлиять на функцию почек, что еще больше нарушит баланс жидкости».
Врач рекомендовал обращать внимание на симптомы обезвоживания, включая сухость во рту, потрескавшиеся губы, усталость, головокружение, головную боль и меньшее мочеиспускание.
Чувствительность кожи
Одним из последствий химиотерапии является повышенная чувствительность кожи к воздействию УФ-излучения. У многих больных раком кожа сухая и зудит, а пребывание на солнце может усугубить эти симптомы. Они также подвержены повышенному риску солнечных ожогов.
Повышенный риск заражения
У пациентов часто наблюдается низкий уровень лейкоцитов, что подвергает их повышенному риску заражения. По словам Воробьева, некоторые микроорганизмы размножаются быстрее в летние месяцы, что создает более высокий риск инфекций, таких как гастроэнтерит.
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