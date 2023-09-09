Врач назвал лучшие продукты для снижения уровня холестерина

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Врач назвал лучшие продукты для снижения уровня холестерина


Врач поделилась своими главными диетическими советами по снижению уровня холестерина.


Плохое питание и малоподвижный образ жизни являются причиной высокого уровня холестерина, который является фактором риска возникновения таких опасных для жизни состояний, как инсульты и сердечные приступы.

Врач дает рекомендации для людей с высоким уровнем холестерина.

«Увеличьте потребление клетчатки», — сказал врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум, перечислив волокнистые продукты, которых вам следует есть больше, включая попкорн.
  • Попкорн
  • Чечевица
  • Бобы
  • Брокколи
  • Авокадо
  • Яблоки.
Строков также рекомендовал есть продукты, содержащие ненасыщенные жиры, которые помогают снизить общий уровень холестерина, такие как миндаль, арахис, грецкие орехи и орехи пекан.

Помимо орехов, вы можете увеличить потребление ненасыщенных жиров, добавляя семена в свой завтрак, обед или ужин.

Семена, которые стоит попробовать, включают:
  • Подсолнух
  • Тыква
  • Кунжут
  • кукуруза
  • Льняное семя.
Вам также необходимо есть продукты, которые помогут организму усваивать избыток холестерина, который затем расщепляется в печени.

«Затем печень вымывает их из организма», — добавил Строков, что может снизить риск заболеваний.

Вы можете сделать это, употребляя больше:
  • Лосось
  • Бобы
  • Бобовые
  • Ягоды.
Помимо включения в рацион здоровых продуктов, снижающих уровень холестерина, вам, вероятно, необходимо сократить употребление продуктов, способствующих повышению уровня холестерина.

«Избыточное потребление насыщенных жиров повышает общий уровень холестерина», — сказал нутрициолог.

Это означает сокращение:
  • Масло
  • Гхи
  • Сыр
  • Крем
  • Мороженое
  • Шоколад
  • Кокосовый крем.
Людям также следует ограничить потребление сахара или рассмотреть возможность использования сырого меда, если им нравится подсластитель.

Сырой мед содержит антиоксиданты и может помочь снизить уровень ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) и повысить уровень ЛПВП (липопротеинов высокой плотности), потенциально снижая общий риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Что такое холестерин ЛПВП и ЛПНП?

Ведущая благотворительная организация Heart UK утверждает, что ЛПВП содержат больше белка, чем жира, что делает его очень плотным.

ЛПВП выводят излишек холестерина из кровеносных сосудов, обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием, поэтому его считают хорошим холестерином.

ЛПНП, с другой стороны, считается плохим холестерином, потому что слишком большое его количество может закупорить кровеносные сосуды.


Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые ускоряют метаболизм.


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