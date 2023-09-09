Врач назвал лучшие продукты для снижения уровня холестерина
Врач поделилась своими главными диетическими советами по снижению уровня холестерина.
Плохое питание и малоподвижный образ жизни являются причиной высокого уровня холестерина, который является фактором риска возникновения таких опасных для жизни состояний, как инсульты и сердечные приступы.
Врач дает рекомендации для людей с высоким уровнем холестерина.
«Увеличьте потребление клетчатки», — сказал врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум, перечислив волокнистые продукты, которых вам следует есть больше, включая попкорн.
- Попкорн
- Чечевица
- Бобы
- Брокколи
- Авокадо
- Яблоки.
Помимо орехов, вы можете увеличить потребление ненасыщенных жиров, добавляя семена в свой завтрак, обед или ужин.
Семена, которые стоит попробовать, включают:
- Подсолнух
- Тыква
- Кунжут
- кукуруза
- Льняное семя.
«Затем печень вымывает их из организма», — добавил Строков, что может снизить риск заболеваний.
Вы можете сделать это, употребляя больше:
- Лосось
- Бобы
- Бобовые
- Ягоды.
«Избыточное потребление насыщенных жиров повышает общий уровень холестерина», — сказал нутрициолог.
Это означает сокращение:
- Масло
- Гхи
- Сыр
- Крем
- Мороженое
- Шоколад
- Кокосовый крем.
Сырой мед содержит антиоксиданты и может помочь снизить уровень ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) и повысить уровень ЛПВП (липопротеинов высокой плотности), потенциально снижая общий риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Что такое холестерин ЛПВП и ЛПНП?
Ведущая благотворительная организация Heart UK утверждает, что ЛПВП содержат больше белка, чем жира, что делает его очень плотным.
ЛПВП выводят излишек холестерина из кровеносных сосудов, обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием, поэтому его считают хорошим холестерином.
ЛПНП, с другой стороны, считается плохим холестерином, потому что слишком большое его количество может закупорить кровеносные сосуды.
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