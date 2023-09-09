Врач назвал лучшие продукты для снижения уровня холестерина

«Увеличьте потребление клетчатки», — сказал врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум, перечислив волокнистые продукты, которых вам следует есть больше, включая попкорн.

Попкорн

Чечевица

Бобы

Брокколи

Авокадо

Яблоки.

Подсолнух

Тыква

Кунжут

кукуруза

Льняное семя.

«Затем печень вымывает их из организма», — добавил Строков, что может снизить риск заболеваний.

Лосось

Бобы

Бобовые

Ягоды.

«Избыточное потребление насыщенных жиров повышает общий уровень холестерина», — сказал нутрициолог.

Масло

Гхи

Сыр

Крем

Мороженое

Шоколад

Кокосовый крем.





Плохое питание и малоподвижный образ жизни являются причиной высокого уровня холестерина, который является фактором риска возникновения таких опасных для жизни состояний, как инсульты и сердечные приступы.Врач дает рекомендации для людей с высоким уровнем холестерина.Строков также рекомендовал есть продукты, содержащие ненасыщенные жиры, которые помогают снизить общий уровень холестерина, такие какПомимо орехов, вы можете увеличить потребление ненасыщенных жиров, добавляя семена в свой завтрак, обед или ужин.Вам также необходимо есть продукты, которые помогут организму усваивать избыток холестерина, который затем расщепляется в печени.Помимо включения в рацион здоровых продуктов, снижающих уровень холестерина, вам, вероятно, необходимо сократить употребление продуктов, способствующих повышению уровня холестерина.Людям также следует ограничить потребление сахара или рассмотреть возможность использования сырого меда, если им нравится подсластитель.Сырой мед содержит антиоксиданты и может помочь снизить уровень ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) и повысить уровень ЛПВП (липопротеинов высокой плотности), потенциально снижая общий риск сердечно-сосудистых заболеваний.Ведущая благотворительная организация Heart UK утверждает, что ЛПВП содержат больше белка, чем жира, что делает его очень плотным.ЛПВП выводят излишек холестерина из кровеносных сосудов, обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием, поэтому его считают хорошим холестерином.ЛПНП, с другой стороны, считается плохим холестерином, потому что слишком большое его количество может закупорить кровеносные сосуды.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые ускоряют метаболизм.

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