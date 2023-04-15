Нутрициолог Строков назвал 4 продукта, которые снизят холестерин

«Однако высокий уровень холестерина не должен быть вечным. Его можно снизить, а простые изменения диеты и образа жизни могут помочь поддерживать здоровый уровень холестерина. Посмотрите на продукты, которые вы едите в течение нескольких недель и даже месяцев, а не на отдельные продукты или приемы пищи. Здоровая диета может по-прежнему включать еду на вынос в субботу вечером или кусочек именинного торта. Важно то, что вы едите большую часть времени», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Здоровые жиры

Орехи

Цельнозерновые, цельнозерновые и коричневые альтернативы

Полезные белки

Если у кого-то высокий уровень холестерина, это означает, что в его крови слишком много жирового вещества, известного как холестерин.Слишком много насыщенных жиров в вашем рационе может повысить уровень «плохого» холестерина липопротеинов низкой плотности в организме, увеличивая риск сердечных заболеваний. Сокращение потребления насыщенных жиров может помочь контролировать уровень холестерина, что особенно важно для тех, кто уже перенес сердечно-сосудистые заболевания, такие как сердечный приступ или инсульт.Для лиц в возрасте 55 лет и старше значительно возрастает риск высокого уровня холестерина, что может привести к инфаркту и инсульту.Строков предложил внестиЗамените полножирный йогурт и сыр на менее жирные сорта и выберите орехи и семена, растительные масла, такие как рапсовое и оливковое масло, жирную рыбу и авокадо, чтобы получить полезные жиры.Несоленые, несладкие орехи — это источник полезных для сердца питательных веществ. Как часть общей сбалансированной диеты, горсть орехов в день снижает уровень холестерина примерно на пять процентов.Замените свой белый хлеб, макароны и рис на цельнозерновые, цельнозерновые и коричневые альтернативы.Бобовые, такие как горох, фасоль и чечевица, являются хорошей заменой мясу, поскольку они богаты белком и клетчаткой (а также отлично подходят для рагу и супов).Ранее МедикФорум писал об эпидемии птичьего гриппа.

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