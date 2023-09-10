Похудение: эти 6 вариантов завтрака приводят к ожирению

"Многие люди не знают, что эти шесть вещей могут привести к ожирению", - говорит врач-диетолог Малярова Ольга специально для МедикФорум.

Пейте сладкие соки или смузи

"Поскольку вы усваиваете питательные вещества из фруктов в жидкой форме, они также не особенно насыщают".

Едите готовые смеси мюсли или фруктовые йогурты

"Приготовьте мюсли свежими из овсяных хлопьев, семян и фруктов или используйте натуральный йогурт, в который вы нарезаете фрукты и естественно подслащиваете его сиропом агавы или медом", - объясняет диетолог.

Употребляете только углеводы и никаких белков

"Еще одна причина добавить в мюсли немного творога, заменить кусок белого хлеба с джемом на цельнозерновой хлеб с сыром или съесть с ним яйцо на завтрак".

Наслаждаетесь сладкой выпечкой из белой муки

"Тяга уже через несколько часов побуждает вас есть больше и употреблять нездоровую пищу. Этот эффект усиливается за счет большого количества сахара, содержащегося в круассанах", - говорит Малярова.

Неправильно сочетаете фрукты

"Например, ягоды идеально подходят. Яблоки содержат ценный пектин — клетчатку, которая приводит к быстрому и продолжительному насыщению".

Завтракаете слишком поздно

"Просто попробуйте то, что лучше всего подходит вам, и прислушайтесь к своему голоду".

Домашний завтрак из свежих продуктов – это не только основа успешного дня, но и важный краеугольный камень здорового образа жизни. Но даже если вы не торопитесь утром и готовите здоровую еду в меру своих возможностей, ошибки все равно могут быть допущены.Пищевая промышленность хочет, чтобы мы поверили, что смузи – это лучшее питание. Кроме того, измельченные фрукты содержат много калорий. Вы потребляете много фруктозы со смузи.Производители любят использовать добавки, которые усиливают вкус, влияют на срок хранения или просто обеспечивают лучшую консистенцию и внешний вид продукта. К сожалению, эти же добавки зачастую очень вредны для здоровья и приводят к ожирению.Вместо готовых продуктов, таких как смеси мюсли или фруктовые йогурты, которые часто сильно перемешаны с сахаром. завтракать.Сложные углеводы, такие как овсянка и фрукты, особенно полезны для здоровья и обеспечивают энергию на первую половину дня. Однако вам также необходим белок, чтобы оставаться сытым в течение длительного времени и питать мышцы.Кстати, когда вы перевариваете белок, вы сжигаете больше калорий, чем когда вы перевариваете углеводы и жиры.У многих людей нет времени приготовить свежий, полезный завтрак по утрам. По дороге на работу вы быстро заезжаете в пекарню и съедаете круассан или пончик. Эти простые углеводы не сохранят сытость на долго.Белая мука не содержит много питательных веществ. Кроме того, в результате такого завтрака уровень сахара в крови быстро повышается, а затем снова стремительно падает.Высокое содержание сахара также может стать проблемой для фруктов по утрам. Потому что на это реагирует и уровень сахара в крови.Чтобы этого не произошло, не обязательно полностью отказываться от свежих фруктов на завтрак. Напротив: при правильном сочетании фрукты на завтрак полезны.Некоторые сорта также содержат меньше фруктозы, чем другие.Когда дело доходит до утреннего голодания, не существует универсального решения. Кому-то это помогает, кому-то, к сожалению, нет. Если вы принадлежите ко второй группе и вам трудно отложить завтрак и, следовательно, съесть больше после него, вам не следует поститься.Если вы не любите ничего есть сразу утром и хорошо начинаете день чуть позже со сбалансированного питательного завтрака с клетчаткой и белком, то голодание может принести вам много пользы для здоровья.Ранее МедикФорум писал о симптомах тромбоза.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.