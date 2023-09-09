Боль при вставании на цыпочки указывает на тромб в голени: хирург

возраст старше 40 лет;

ожирение;

постельный режим;

гиподинамия;

продолжительное путешествие в сидячем положении;

курение;

прием гормональных препаратов;

применение некоторых лекарств, например, Диазепама, Амиодарона, Ванкомицина;

беременность.

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