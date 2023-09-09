Боль при вставании на цыпочки указывает на тромб в голени: хирург
По словам профессора Марка Уайтли, американского венозного хирурга, есть простой тест, позволяющий заподозрить наличие тромба в голени. Для этого нужно встать на цыпочки.
Тромбоз глубоких вен (ТГВ) представляет серьезную опасность, когда образовавшиеся в венах сгустки отрываются и попадают в кровоток. Это может привести к опасному для жизни состоянию, требующему немедленной медицинской помощи.
Тромбозом глубоких вен называют процесс свертывания крови в глубокой вене конечности (обычно это область голени или бедра) или таза. ТГВ является первичной причиной тромбоэмболии легочной артерии.
Когда сгустки крови попадают в глубокие вены, это вызывает воспаление и блокировку кровотока, объяснил профессор. Важно понимать, где именно формируется тромбоз глубоких вен. Если сгусток образуется в голени, тест на ходьбу на цыпочках поможет его идентифицировать.
Уайтли рекомендует встать на носки и походить. Классическим симптомом тромба в голени является боль в икре.
— Дискомфорт может быть внезапным, но, скорее всего, будет прогрессировать в течение нескольких часов или всего дня. Другие характерные признаки образования сгустков крови в голени могут включать отек и изменение цвета кожи. Нога может приобрести синеватый оттенок, — отметил медик в беседе с Express.
Оторвавшийся тромб способен спровоцировать мгновенную смерть. Тромбы могут появиться из-за сидячего образа жизни, вредных привычек, хронических заболеваний.
Возможные причины тромбоза:
- возраст старше 40 лет;
- ожирение;
- постельный режим;
- гиподинамия;
- продолжительное путешествие в сидячем положении;
- курение;
- прием гормональных препаратов;
- применение некоторых лекарств, например, Диазепама, Амиодарона, Ванкомицина;
- беременность.
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