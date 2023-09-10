Если вы сделаете эти 3 вещи, вы похудеете во время ходьбы

"Ежедневная ходьба – настоящий помощник для здоровья. Это происходит главным образом потому, что оно снижает риск многих заболеваний – например, диабета, высокого кровяного давления или сердечно-сосудистых заболеваний", - говорит врач-эндокринолог Юрьева Ольга специально для МедикФорум.

Меняйте скорость ходьбы

"Если вы идете быстрее, вы не только сжигаете больше калорий, но и стимулируете обмен веществ. Все, что вам нужно сделать, это увеличить скорость на несколько минут, а затем снова замедлить".

Чаще ходите на цыпочках

Время от времени идти назад

"Пожилые люди, которые регулярно ходят задом наперед, реже падают. Если вы регулярно ходите задом наперед, ваша нормальная походка становится более сбалансированной, поскольку вы тренируете координацию".

Действительно ли ходьба делает вас стройнее?

"Если вы хотите укрепить свое здоровье и принести пользу своему организму, вам не обязательно делать какие-либо дополнительные упражнения в дополнение к ежедневной прогулке".

Прогулки также укрепляют иммунную систему, поддерживают пищеварение и улучшают настроение. Если вы хотите заняться чем-то дополнительным для своей физической формы, вам помогут следующие три совета.Это изменение, вероятно, самое простое, но в то же время чрезвычайно эффективное: время от времени меняйте скорость во время ходьбы.если вы слушаете музыку во время ходьбы, вы можете просто увеличить темп на время песни, а затем продолжить в неторопливом темпе следующую песню. Это может помочь вам время от времени сознательно увеличивать темп.Если вы уже научились увеличивать темп, то можете время от времени добавлять ходьбу на носочках. Уже через несколько шагов вы заметите напряжение в икрах.Если для вас это слишком просто, вы также можете сознательно напрячь ягодицы и тренировать ягодицы и икры. Хотя поначалу это упражнение может быть утомительным, оно чрезвычайно эффективно и превращает неторопливую прогулку в тонизирующий спортивный комплекс.Поначалу вы можете почувствовать себя немного странно, внезапно пойдя задом наперед в парке. Однако периодическое изменение направления бега имеет множество положительных эффектов.Исследователи обнаружили, что ходьба назад может улучшить баланс и подвижность как у детей, так и у взрослых, перенесших инсульт.Лучше сначала попробовать это упражнение с партнером по тренировкам, чтобы не упасть. Альтернативно, вы также можете тренироваться ходить назад, начав оглядываться назад и оглядываться через плечо. Это упражнение веселое и, кроме того, оно поможет вам прийти в форму.Для вашего тела и ума полезно выходить на прогулку каждый день. Но прогулка не может заменить полноценную тренировку.Достаточно ли вам ходьбы, зависит от вашей индивидуальной цели. Если вы хотите нарастить мышечную массу, тренировки с большей вероятностью помогут вам в этом.Ранее МедикФорум писал о симптомах тромбоза.

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