Не пейте кофе сразу после пробуждения - это приводит диабету

"Если вы добавите в эту смесь кофе, когда у вас уже высокий уровень кортизола, вы создадите рецепт повышенного уровня сахара в крови", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

"Поскольку уровень глюкозы в крови уже высок, когда вы просыпаетесь, кофеин может повысить ваш уровень еще больше, но время, когда вы выпьете первый кофе, может решить эту проблему".

«И этот трюк определенно помогает контролировать мою реакцию на уровень сахара в крови. Я также обнаружила, что быстрая прогулка вскоре после еды была хорошим способом снизить уровень сахара в крови — это потому, что мои мышцы использовали часть излишков сахара».



Вызывает беспокойство тот факт, что высокий уровень глюкозы в крови может нанести вред вашим артериям и нервам.

Если вы достаете чайник, чтобы заварить чашку крепкого кофе, прежде чем заняться чем-нибудь другим утром, вы не одиноки. Черный напиток дает желанный заряд кофеина, когда вы не совсем готовы к новому дню.Тем не менее врач предупредил, что этот популярный напиток может повысить уровень сахара в крови, если его употреблять после пробуждения. Высокий уровень сахара в крови может спровоцировать целый ряд проблем со здоровьем, в том числе заложить опасную основу для развития диабета.К счастью, вам не нужно полностью отказываться от кофеиновой привычки.Врач объяснила, что прежде чем вы проснетесь, ваше тело высвобождает «большую дозу» гормона стресса кортизола, чтобы подготовить вас к новому дню.Что еще хуже, врач обнаружила, что даже черный кофе без молока и сахара имеет тот же эффект при мониторинге его уровня.Поэтому врач рекомендовала отложить выпивание первой чашки кофе до тех пор, пока не пройдет как минимум час после пробуждения, когда уровень кортизола начнет падать.Контроль уровня сахара в крови имеет решающее значение по ряду причин, поскольку «у миллионов британцев аномально высокий уровень сахара в крови», объяснила врач-эндокринолог.По оценкам, семь миллионов человек в Великобритании страдают предиабетом (т.е. повышенным уровнем сахара в крови, который может быть предшественником полномасштабного диабета 2 типа), но значительная часть не будет знать об этом, и даже если вы не Если у вас не разовьется диабет 2 типа, просто наличие предиабета увеличивает риск преждевременной смерти более чем на 60 процентов.К счастью, вы можете следить за уровнем сахара в крови, делая тест на укол из пальца, который можно купить онлайн. Если результаты показывают, что у вас слишком высокий уровень глюкозы, вам следует поговорить со своим терапевтом, посоветовала Гуреева.Ранее МедикФорум писал о пользе льняной кожи для здоровья кожи.

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