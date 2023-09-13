Простуда, грипп или ковид - симптомы, продолжительность, признаки отличия болезней
Число случаев заражения коронавирусом растет, но в то же время растет и число случаев гриппа. А есть люди, у которых просто классическая простуда. Мы перечисляем наиболее распространенные симптомы, инкубационный период и продолжительность заболевания для каждого заболевания.
Кашель, насморк, боль в горле – этими симптомами страдают многие люди. Зачастую не так-то просто определить, простудились ли вы, заразились короновирусом или гриппом. Объясняем различия между заболеваниями.
"Симптомы невозможно четко дифференцировать. И, в конечном счете, только тест на коронавирус или визит к врачу могут внести ясность. Однако различия все же существуют, например, в частоте симптомов заболевания", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Врач перечисляет «классические» симптомы каждого из заболеваний.
Простуда
Классические симптомы простуды:
- насморк
- кашель и
- больное горло.
- повышенная температура или
- Высокая температура.
Продолжительность и заразность: простуда обычно заразна в течение недели.
COVID-19
Симптомы:
Общие признаки Covid-19:
- Кашель
- Сопит
- боль в горле и
- Лихорадка.
- головная боль и боли в теле
- общая слабость и
- в конечном итоге одышка.
- тошнота
- боль в животе
- диарея
- конъюнктивит
- кожная сыпь
- набухание лимфатических узлов и
- легкомысленность.
Продолжительность и инфекция: продолжительность болезни зависит от ее тяжести.
"Способность заразиться значительно снижается через десять дней после появления симптомов при легкой и среднетяжелой форме заболевания. Однако, у некоторых пациентов с тяжелым заболеванием ухудшение состояния наблюдается через 8–15 дней после начала заболевания", - объясняет Андреева.
Грипп
Симптомы:
Хотя симптомы простуды схожи с симптомами коронирусной инфекции, они существенно отличаются от симптомов гриппа.
Грипп проявляется:
- часто из-за внезапного начала болезни с лихорадкой
- головная боль и/или боли в теле и
- через ясное ощущение болезни.
- сухой, раздражающий кашель
- общая слабость
- пот и
- сопит.
- тошнота
- рвота и
- диарея.
Продолжительность и инфекция: продолжительность болезни обычно составляет пять-семь дней. Однако у пациентов с тяжелым заболеванием ухудшение часто происходит примерно через три-десять дней после появления симптомов.
"Особенно страдают пожилые люди. Больные гриппом заразны в течение недели после появления первых признаков заболевания".
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