Простуда, грипп или ковид - симптомы, продолжительность, признаки отличия болезней

116 Фото: https://unsplash.com/photos/-CDN2nTKfrA
Простуда, грипп или ковид - симптомы, продолжительность, признаки отличия болезней


Число случаев заражения коронавирусом растет, но в то же время растет и число случаев гриппа. А есть люди, у которых просто классическая простуда. Мы перечисляем наиболее распространенные симптомы, инкубационный период и продолжительность заболевания для каждого заболевания.


Кашель, насморк, боль в горле – этими симптомами страдают многие люди. Зачастую не так-то просто определить, простудились ли вы, заразились короновирусом или гриппом. Объясняем различия между заболеваниями.

"Симптомы невозможно четко дифференцировать. И, в конечном счете, только тест на коронавирус или визит к врачу могут внести ясность. Однако различия все же существуют, например, в частоте симптомов заболевания", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Врач перечисляет «классические» симптомы каждого из заболеваний.

Простуда


Классические симптомы простуды:

  • насморк
  • кашель и
  • больное горло.
Бывает, но реже:
  • повышенная температура или
  • Высокая температура.
Инкубационный период: инкубационный период может сильно различаться и составляет от двух до 14 дней.

Продолжительность и заразность: простуда обычно заразна в течение недели.


COVID-19


Симптомы:

Общие признаки Covid-19:
  • Кашель
  • Сопит
  • боль в горле и
  • Лихорадка.
Также может возникнуть:
  • головная боль и боли в теле
  • общая слабость и
  • в конечном итоге одышка.
Реже, но возможны такие признаки заболевания, как:
  • тошнота
  • боль в животе
  • диарея
  • конъюнктивит
  • кожная сыпь
  • набухание лимфатических узлов и
  • легкомысленность.
Инкубационный период: инкубационный период Covid-19 в среднем составляет от четырех до шести дней.

Продолжительность и инфекция: продолжительность болезни зависит от ее тяжести. 

"Способность заразиться  значительно снижается через десять дней после появления симптомов при легкой и среднетяжелой форме заболевания. Однако, у некоторых пациентов с тяжелым заболеванием ухудшение состояния наблюдается через 8–15 дней после начала заболевания", - объясняет Андреева.

Грипп


Симптомы:

Хотя симптомы простуды схожи с симптомами коронирусной инфекции, они существенно отличаются от симптомов гриппа.

Грипп проявляется:
  • часто из-за внезапного начала болезни с лихорадкой
  • головная боль и/или боли в теле и
  • через ясное ощущение болезни.
Также могут возникнуть следующие симптомы:
  • сухой, раздражающий кашель
  • общая слабость
  • пот и
  • сопит.
Однако такие признаки заболевания, как:
  • тошнота
  • рвота и
  • диарея.
Инкубационный период: инкубационный период короткий и составляет в среднем всего один-два дня.

Продолжительность и инфекция: продолжительность болезни обычно составляет пять-семь дней. Однако у пациентов с тяжелым заболеванием ухудшение часто происходит примерно через три-десять дней после появления симптомов. 

"Особенно страдают пожилые люди. Больные гриппом заразны в течение недели после появления первых признаков заболевания". 



Ранее МедикФорум писал о пользе льняной каши для здоровья кожи.



Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Врач Андреева: сейчас больше шансов заболеть простудой, чем ковидом — как отличить
Ковид или простуда: насморк и заложенность носа являются симптомами COVID-19?
Коронавирус, простуда или грипп: разница в ощущениях при заболевании
Теги : советы врачей, симптомы простуды, симптомы гриппа