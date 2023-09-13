Простуда, грипп или ковид - симптомы, продолжительность, признаки отличия болезней

"Симптомы невозможно четко дифференцировать. И, в конечном счете, только тест на коронавирус или визит к врачу могут внести ясность. Однако различия все же существуют, например, в частоте симптомов заболевания", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Простуда

насморк

кашель и

больное горло.

повышенная температура или

Высокая температура.





COVID-19

Кашель

Сопит

боль в горле и

Лихорадка.

головная боль и боли в теле

общая слабость и

в конечном итоге одышка.

тошнота

боль в животе

диарея

конъюнктивит

кожная сыпь

набухание лимфатических узлов и

легкомысленность.

"Способность заразиться значительно снижается через десять дней после появления симптомов при легкой и среднетяжелой форме заболевания. Однако, у некоторых пациентов с тяжелым заболеванием ухудшение состояния наблюдается через 8–15 дней после начала заболевания", - объясняет Андреева.

Грипп

часто из-за внезапного начала болезни с лихорадкой

головная боль и/или боли в теле и

через ясное ощущение болезни.

сухой, раздражающий кашель

общая слабость

пот и

сопит.

тошнота

рвота и

диарея.

"Особенно страдают пожилые люди. Больные гриппом заразны в течение недели после появления первых признаков заболевания".

Кашель, насморк, боль в горле – этими симптомами страдают многие люди. Зачастую не так-то просто определить, простудились ли вы, заразились короновирусом или гриппом. Объясняем различия между заболеваниями.Врач перечисляет «классические» симптомы каждого из заболеваний.инкубационный период может сильно различаться и составляет отпростуда обычно заразнаинкубационный период Covid-19 в среднем составляетпродолжительность болезни зависит от ее тяжести.Хотя симптомы простуды схожи с симптомами коронирусной инфекции, они существенно отличаются от симптомов гриппа.инкубационный период короткий и составляет в среднем всегопродолжительность болезни обычно составляет. Однако у пациентов с тяжелым заболеванием ухудшение часто происходит примерно черезпосле появления симптомов.Ранее МедикФорум писал о пользе льняной каши для здоровья кожи.

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