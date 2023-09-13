На животе, спине или на боку? Какая поза для сна действительно полезна, а какая нет

"Большую часть времени вы неосознанно принимаете положение, которое кажется наиболее удобным. Но это ошибка, которую вы не должны совершать. Особенно быстро страдает от неправильной осанки спина – в том числе и во время сна", - говорит врач-терапевт Климовская Елена специально для МедикФорум.

Положение лежа на спине – лучшее положение для сна

"В долгосрочной перспективе, благодаря лежанию на спине, мы получаем меньше напряжения и боли, а также получаем открытую и прямую осанку", - объясняет врач.

Лежа на боку – большая нагрузка на плечи

"Напряжение часто приводит к боли, особенно в области плеч. Колени, бедра и шея также могут пострадать, если вы лежите на боку", - добавляет Климовская.

Положение эмбриона – лучше избегать

"Из-за постоянного круглого сгибания и согнутых ног мышцы живота и груди укорачиваются. Последствия: сгорбленная спина, впалая спина и ушибленная грудь".

Лежа на животе – существует риск напряжения в шее

День закончился, пижама надела. Ложитесь спать и дайте своему телу отдых, которого он заслуживает.Получить новую должность на постоянной основе непросто, но оно того стоит. Эксперты рекомендуют запастись терпением в течение трех-четырех недель — тогда новое положение для сна усвоится, и вы почувствуете себя комфортно и сможете спокойно спать всю ночь.Безусловно, самое здоровое положение для сна – на спине. Если матрас достаточно жесткий (не должен быть слишком мягким), тело лучше всего расслабится ночью. В течение дня позвоночник обычно сильно искривляется из-за того, что мы много сидим и слишком мало двигаемся.В положении лежа на спине S-образная форма автоматически разгружается и выпрямляется – поэтому обязательно выбирайте плоскую подушку.Почти 70 процентов всех людей спят на боку. Популярная поза для сна совершенно не полезна для здоровья в долгосрочной перспективе. Одностороннее напряжение приводит к защемлению нервов и кровеносных сосудов руки во время сна.Положение эмбриона еще более фатально. При изменении бокового положения также подтягиваются колени и поворачивается голова к груди. Позвоночник сильно изогнут. Почему эта позиция так удобна для многих людей?Потому что мы придерживаемся точно такого же подхода, как и в течение дня на работе в офисе.В целом, лежание на животе, как и сон на спине, полезно для противодействия сильной S-образной форме позвоночника. Однако в таком положении шея теряет силу.Длительное перенапряжение мышц шеи часто приводит к напряжению. Если вы любите спать на животе, обязательно следует позаботиться о том, чтобы подушка не была слишком высокой. На подушках лучше не лежать.Ранее МедикФорум писал о пользе льняной каши для здоровья кожи.

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