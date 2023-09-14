Сидячий образ жизни значительно повышает риск деменции - невролог

"Вызывает тревогу то, что не имело никакого значения, были ли участники неактивны в течение длительного периода времени или периодически в течение дня, поскольку и то, и другое оказывало одинаковое влияние на риск деменции", - говорит врач-невролог Александра Алехина, комментируя исследование специально для МедикФорум.

"Бездействие, продолжавшееся менее 10 часов, не было связано с более высоким риском развития деменции, что давало «некую уверенность тем из нас, кто работает в офисе и предполагает длительное сидение», отмечают исследователи".

«Это говорит о том, что именно общее время, проведенное в сидячем положении, определяет взаимосвязь между малоподвижным поведением и риском деменции, но, что важно, более низкие уровни сидячего поведения, примерно до 10 часов, не были связаны с повышенным риском».

Между поездкой на работу и отдыхом перед телевизором вы, вероятно, проводите значительную часть дня сидя. Если у вас офисная работа, скорее всего, вы уделяете еще больше времени сидячему положению.Однако новое исследование показало, что слишком много времени, проведенного в бездействии, может «значительно» увеличить риск развития деменции.Исследовательская группа обнаружила, что пожилые люди, которые сидели или находились в бездействии более 10 часов в день, были более склонны к состоянию, лишающему разума.Изучив данные более чем 49 000 человек в возрасте 60 лет и старше, исследователи посоветовали участникам носить на запястьях устройства для отслеживания движений.Затем команда классифицировала различные типы движений, включая сон и сидение, используя тип искусственного интеллекта, известный как алгоритмы машинного обучения. В начале исследования у этой когорты не было деменции, и за ней наблюдали более шести лет. Однако в ходе исследования у 414 участников развилась деменция.После поправки на такие факторы, как диета, возраст, употребление алкоголя и другие, исследователи обнаружили, чтоУченые были удивлены, обнаружив, что риск деменции начинает быстро возрастать после 10 часов сидячего образа жизни каждый день, независимо от того, как накапливалось время сидячего образа жизни.Учитывая важность перерыва в длительном сидении с учетом движения, исследовательская группа хотела выяснить, связаны ли эти типы паттернов с риском деменции.Было обнаружено, что если принять во внимание общее время, проведенное сидячим образом, продолжительность отдельных периодов сидячего образа жизни не имеет большого значения.Хотя исследование дает некоторые интересные результаты, авторы добавляют, что необходимы дополнительные исследования, чтобы увидеть, может ли физическая активность снизить риск деменции.Ранее МедикФорум писал о пользе льняной каши для здоровья кожи.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.