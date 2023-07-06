Невролог Алехина: колебания уровня холестерина повышает риск деменции — как контролировать

«Колебания этих результатов с течением времени потенциально могут помочь нам определить, кто подвергается большему риску развития деменции, помочь нам понять механизмы развития деменции и, в конечном итоге, определить, может ли выравнивание этих колебаний сыграть роль в снижении риска развития деменции», - говорит врач-невролог Александра Алехина, комментируя исследование специально для МедикФорум.

"Диета для снижения уровня холестерина направлена на сокращение потребления насыщенных жиров — подумайте о сыре, сливочном масле, сосисках и печенье".

Обычные проверки уровня холестерина и триглицеридов обычно проводятся в рамках стандартной медицинской помощи.Используя данные 11 571 человека в возрасте 60 лет и старше, у которых не было предшествующего диагноза деменции. Исследователи разделили участников на пять равных групп в зависимости от того, насколько сильно колебались измерения.Результаты показали, риск развития деменции был на 19 процентов выше, у участников с самыми сильными колебаниями уровня холестерина.Кроме того, когда команда посмотрела на триглицериды, у тех, кто находился в самой высокой группе, риск был на 23% выше. Однако ученые не обнаружили связи между различиями в «плохом» и «хорошем» холестерине и повышенным риском развития деменции.Увеличение потребления растворимой клетчатки, содержащейся в авокадо, яблоках и овсе, также может помочь снизить уровень. Другие полезные изменения образа жизни включают отказ от алкоголя, отказ от курения и физические упражнения.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые привоядят к раку.

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