Врач рекомендует средство от мигрени, которое не имеет побочных эффектов

«Если вы страдаете от мигрени, вот способ, который не имеет побочных эффектов и может помочь — опустите ноги в горячую воду», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Это расширит кровеносные сосуды ваших ног, отводя кровь от головы, что ослабит давление на кровеносные сосуды, вызывающие мигрень, что, в свою очередь, уменьшит вашу боль», — сказала терапевт Андреева.

"Примерно четыре часа после этого у вас будет легкая головная боль, вместо тяжелой мигрени. Можете сесть на край ванны и включить горячую воду", - советует врач.

Последствия мигрени для здоровья

"Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что магний может быть эффективным в качестве профилактического лечения мигрени".

Если вы когда-либо страдали мигренью , вы сразу узнаете пульсирующую боль, которая обычно поражает одну сторону головы. Мигрени, способные длиться часами или даже днями, могут также вызывать другие неприятные симптомы, такие как ригидность затылочных мышц и усталость.Хотя обезболивающие и лекарства, отпускаемые по рецепту, обычно являются первым пунктом назначения для больных, врач поделился советом, который не имеет никаких побочных эффектов, в отличие от лекарств.Врач рассказал о лечении мигрени, которое вы можете проводить, не выходя из дома. Более того, все, что вам нужно, это горячая вода, чтобы попробовать.Более того, этот простой прием не имеет тех побочных эффектов, которые могут вызвать лекарства.Он объяснил, что горячая вода может помочь расширить кровеносные сосуды ног, высвободив кровь из головы. Когда кровь отводится от места приступа мигрени, это может уменьшить боль, которую вы испытываете.Погрузите ноги на 10 минут в горячей воде, и это подействует.Женщины и мужчины, страдающие мигренью, имеют повышенный риск развития ишемического инсульта — наиболее распространенной формы инсульта, вызванной тромбом.Женщины сами по себе могут нести дополнительный риск сердечного приступа и геморрагического инсульта – инсульта, вызванного разрывом кровеносного сосуда.Считается, что у людей с диагнозом мигрень более высокий риск сердечного приступа или инсульта в возрасте до 60 лет. Предыдущие исследования показали, что повышенный риск ишемического инсульта, когда тромб блокирует кровеносный сосуд, идущий к мозгу, в основном затрагивает молодых женщин.Помимо погружения ног в воду, врач говорит другом способе снизить боль при мигрени.Некоторые люди испытывают побочные эффекты, включая расстройство желудка или диарею.Ранее МедикФорум писал о пользе льняной каши для здоровья кржи.

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