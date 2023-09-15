Гастроэнтеролог рассказала о простых домашних средствах против изжоги

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Гастроэнтеролог рассказала о простых домашних средствах против изжоги


Жжение в желудке и груди, кислая отрыжка, кашель: изжогу испытывает каждый пятый немец. Варианты лечения столь же разнообразны, как и причины. Что может помочь от изжоги и когда нужно обратиться к врачу.


"Когда у вас изжога, желудочная кислота возвращается в пищевод. Пострадавшие чувствуют жжение и боль в желудке, груди и горле", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.


Если вы время от времени испытываете изжогу после обильного приема пищи, вам не о чем беспокоиться. Людям с регулярными или сильными ощущениями жжения следует проконсультироваться у врача о своих симптомах. Вторичные заболевания, такие как повреждение зубов, воспаление пищевода или рак пищевода, встречаются редко. Однако при правильном лечении это часто можно предотвратить.

Существует множество различных причин изжоги. В большинстве случаев у пострадавшего наблюдается так называемый гастроэзофагеальный рефлюкс. Об этом врачи говорят, когда сфинктер между желудком и пищеводом перестает функционировать должным образом. Если качество жизни пострадавшего ограничено изжогой или поврежден пищевод, это гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (сокращенно ГЭРБ). 

Изжога: лечение


"Пациентам, желающим избавиться от изжоги, следует в первую очередь изменить свой образ жизни. Люди с избыточным весом должны стремиться к нормальному весу. Помогает сбалансированная диета с низким содержанием жиров и высоким содержанием клетчатки". 

Пострадавшим также следует регулярно заниматься спортом, в том числе пешими прогулками и занятиями видами спорта, требующими выносливости, такими как бег трусцой, плавание или езда на велосипеде. Пострадавшим следует избегать алкоголя и сигарет.

У многих пациентов с изжогой возникают проблемы со сном, поскольку желудочная кислота легче попадает обратно в пищевод, когда лежит. Есть несколько советов, которые обещают быструю помощь. Пострадавшим не следует ничего есть в течение нескольких часов перед сном. 

"Поднятие изголовья кровати или использование более толстой подушки может уменьшить кислотный рефлюкс желудка. Некоторым пациентам полезно спать на левом боку. В этом случае закрытие желудка происходит вверху". 

Питание


Пациенты часто задаются вопросом, что есть при изжоге. Обычно требуется немного времени и терпения, прежде чем они узнают, какие продукты вызывают изжогу, а какие облегчают симптомы. 

"Обычно помогает, если пациенты избегают продуктов, вызывающих кислоту"

К ним относятся:
  • Острые продукты, такие как перец чили или горчица.
  • Лук и чеснок
  • Сильно соленые блюда
  • Жирная пища, жареная пища
  • Выпечка, шоколад и сладкие десерты с большим количеством сахара
  • Кофеинизированный кофе и чай
  • Мята перечная, в виде кулинарных трав, чая или пастилок
  • Цитрусовые, такие как лимоны или грейпфруты.
  • Молочные продукты, такие как йогурт
  • Алкоголь, такой как вино и пиво
  • Углекислый газ в минеральной воде или лимонадах
Пострадавшие часто могут предотвратить изжогу, употребляя в пищу щелочнообразующую пищу. 

Специалисты рекомендуют следующие продукты:
  • фрукты, такие как бананы, яблоки и груши
  • картофель
  • коричневый рис
  • листовые овощи
  • сельдерей
  • миндаль, особенно при длительном жевании
  • фенхель
  • имбирь.

Домашние средства


Если симптомы легкие, пациенты могут прибегнуть к растительным лекарственным средствам. Например, помогает больше пить. 

"Лучшие варианты от изжоги – негазированная вода или травяной чай из ромашки, фенхеля или аниса. Шалфей, кардамон и имбирь оказывают успокаивающее и противовоспалительное действие". 

Лечебная глина также может облегчить изжогу. Вещество происходит из породы и содержит такие минералы, как калий, магний и кальций. Необходимо смешать две чайные ложки порошка со стаканом воды и выпивают жидкость перед едой.

Еще одно популярное домашнее средство — бикарбонат натрия (пищевая сода). 

"Если вы страдаете от изжоги, растворите чайную ложку пищевой соды в стакане воды. Полученная щелочная вода нейтрализует желудочную кислоту".

Но следует использовать этот трюк только время от времени. В противном случае в долгосрочной перспективе они впитают слишком много пищевой соды. Это может привести к повышению кровяного давления. 


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