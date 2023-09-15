Гастроэнтеролог рассказала о простых домашних средствах против изжоги

"Когда у вас изжога, желудочная кислота возвращается в пищевод. Пострадавшие чувствуют жжение и боль в желудке, груди и горле", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

Изжога: лечение

"Пациентам, желающим избавиться от изжоги, следует в первую очередь изменить свой образ жизни. Люди с избыточным весом должны стремиться к нормальному весу. Помогает сбалансированная диета с низким содержанием жиров и высоким содержанием клетчатки".

"Поднятие изголовья кровати или использование более толстой подушки может уменьшить кислотный рефлюкс желудка. Некоторым пациентам полезно спать на левом боку. В этом случае закрытие желудка происходит вверху".

Питание

"Обычно помогает, если пациенты избегают продуктов, вызывающих кислоту".

Острые продукты, такие как перец чили или горчица.

Лук и чеснок

Сильно соленые блюда

Жирная пища, жареная пища

Выпечка, шоколад и сладкие десерты с большим количеством сахара

Кофеинизированный кофе и чай

Мята перечная, в виде кулинарных трав, чая или пастилок

Цитрусовые, такие как лимоны или грейпфруты.

Молочные продукты, такие как йогурт

Алкоголь, такой как вино и пиво

Углекислый газ в минеральной воде или лимонадах

фрукты, такие как бананы, яблоки и груши

картофель

коричневый рис

листовые овощи

сельдерей

миндаль, особенно при длительном жевании

фенхель

имбирь.

Домашние средства

"Лучшие варианты от изжоги – негазированная вода или травяной чай из ромашки, фенхеля или аниса. Шалфей, кардамон и имбирь оказывают успокаивающее и противовоспалительное действие".

"Если вы страдаете от изжоги, растворите чайную ложку пищевой соды в стакане воды. Полученная щелочная вода нейтрализует желудочную кислоту".

Если вы время от времени испытываете изжогу после обильного приема пищи, вам не о чем беспокоиться. Людям с регулярными или сильными ощущениями жжения следует. Вторичные заболевания, такие как повреждение зубов, воспаление пищевода или рак пищевода, встречаются редко. Однако при правильном лечении это часто можно предотвратить.Существует множествоизжоги. В большинстве случаев у пострадавшего наблюдается так называемый гастроэзофагеальный рефлюкс. Об этом врачи говорят, когда сфинктер между желудком и пищеводом перестает функционировать должным образом. Если качество жизни пострадавшего ограничено изжогой или поврежден пищевод, это(сокращенно ГЭРБ).Пострадавшим также следует, в том числе пешими прогулками и занятиями видами спорта, требующими выносливости, такими как бег трусцой, плавание или езда на велосипеде. Пострадавшим следует избегать алкоголя и сигарет.У многих пациентов с изжогой возникают проблемы со сном, поскольку желудочная кислота легче попадает обратно в пищевод, когда лежит. Есть несколько, которые обещают быструю помощь. Пострадавшим не следует ничего есть в течение нескольких часов перед сном.Пациенты часто задаются вопросом, что есть при изжоге. Обычно требуется немного времени и терпения, прежде чем они узнают, какие продукты вызывают изжогу, а какие облегчают симптомы.Пострадавшие часто могут предотвратить изжогу, употребляя в пищуЕсли симптомы легкие, пациенты могут прибегнуть к растительным лекарственным средствам. Например, помогает больше пить.также может облегчить изжогу. Вещество происходит из породы и содержит такие минералы, как калий, магний и кальций. Необходимо смешать две чайные ложки порошка со стаканом воды и выпивают жидкость перед едой.Еще одно популярное домашнее средство — бикарбонат натрия ().Но следует использовать этот трюк только время от времени. В противном случае в долгосрочной перспективе они впитают слишком много пищевой соды. Это может привести к повышению кровяного давления.Ранее МедикФорум писал о потере слуха при деменции.

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