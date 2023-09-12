Частичная потеря слуха приводит к деменции и депрессии - врач объясняет что делать

«Проактивное отношение к здоровью ваших ушей поддерживает ваше физическое и психическое здоровье», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"Потеря слуха может затруднить общение со сверстниками и привести к снижению социальной активности, депрессии или плохому настроению. Было обнаружено, что риск развития деменции почти удваивается, если вы вылечили легкую потерю слуха".

«Посещение врача полезно, даже если вы не чувствуете каких-либо проблем с ушами или слухом, поэтому мы можем оценить ваш слух на случай будущих изменений и лучше проконсультировать вас по поводу вашего слуха».

потеря памяти

скорость мышления

умственная острота и быстрота

язык, например, неправильное использование слов или проблемы с речью

понимание

суждение

настроение

движение

трудности с выполнением повседневных дел

Другие способы снизить риск деменции

Невролог хорошо осведомлена о признаках потери слуха и важности регулярных медицинских осмотров.Хотя слуховые тесты хороши для выявления потери слуха, они также могут помочь выявить причину ряда состояний, включая депрессию и деменцию.При умеренной потере слуха риск развития деменции увеличивается втрое, а при тяжелой нелеченой потере слуха вероятность развития деменции увеличивается в пять раз.Потеря слуха и деменция — это состояния, которые могут стать более вероятными по мере того, как мы становимся старше, поэтому важно лучше понимать, как поддерживать таких людей жить с болезнью.Потеря слуха можеттех, кто испытывает трудности, а также их друзей и членов семьи.Потеря слуха может сделать общение в повседневных ситуациях более утомительным, что приводит к повышенной утомляемости, головным болям и раздражительности.Это может привести к тому, что люди откажутся от социальных ситуаций, которые им раньше нравились, поскольку это может заставить ихДеменция не является естественной частью старения, и, к сожалению, в настоящее время не существует лекарства от этого заболевания.Ранняя диагностика означает, что в некоторых случаях прогресс может быть замедлен, поэтому человек сможет дольше сохранять свою психическую функцию. Если кто-то из ваших знакомых становится все более забывчивым, предложите ему обратиться к терапевту и поговорить о ранних признаках деменции.Лечение потери слуха является мощным инструментом для защиты когнитивных функций в более позднем возрасте и, возможно, в пожилом возрасте в долгосрочной перспективе отсрочить постановку диагноза деменции.Когда дело доходит до диеты, полезной для мозга, то, что вы сокращаете, так же важно, как и то, что вы включаете. Важно контролировать потребление насыщенных жиров, соли и сахара. Следует стремиться уделять как минимум 150 минут аэробной активности умеренной интенсивности каждую неделю, а также подумать о том, чтобы бросить курить и снизить потребление алкоголя.Ранее МедикФорум писал о пользе льняной каше для здоровья кожи.

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