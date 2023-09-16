4 простых лайфхака, которые помогут вам дожить до 100 лет

1. Уделяйте приоритетное внимание гигиене полости рта

«Рот — это ворота в организм, на все это может повлиять режим вашего стоматологического здоровья. Если люди не следят за своими зубами или чистят их только один раз в день, особенно если они пропускают вечернюю чистку, они оставляют на зубах много бактерий. Ночью, когда они спят и не производят много слюны, это предрасполагает к попаданию большого количества бактерий в их кровоток. Очевидно, что у них разовьется кариес, но бактерии также будут циркулировать по остальным частям их тела, и долгосрочное ухудшение здоровья будет стоить им дороже», - говорит врач-терапевт Арсеньева Элеонора специально для МедикФорум.

2. Напрягите мышцы

«Силовые тренировки могут даже обратить вспять старение на клеточном уровне».

Сгибание рук на бицепс с использованием большого пакета молока.

Поднимание икр, поднимаясь на цыпочки ног, используя столешницу или рабочую поверхность.

Приседания с отягощением, набивая рюкзак книгами.





3. Не пейте утренний кофе натощак

«Добавьте немного лимона, чтобы улучшить пищеварение».

4. Перейдите на средиземноморскую диету

«Под средиземноморской диетой я имею в виду включение фруктов, овощей, рыбы, нежирного мяса, полезных масел и, конечно же, всех фитонутриентов и антиоксидантов, которые мы находим в продуктах растительного происхождения».





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