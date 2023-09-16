6 противовоспалительных продуктов, чтобы уменьшить боль при артрите

«Хотя они не могут быть лекарством от артрита, включение этих продуктов в ваш рацион потенциально может помочь облегчить симптомы и улучшить общее состояние суставов», — говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

1. Орехи и семена

2. Оливковое масло

«Используйте оливковое масло первого отжима в качестве основного масла для приготовления пищи и для заправки салатов. Пара столовых ложек в день — обычное количество в средиземноморской диете», - говорит врач-терапевт.

3. Цельнозерновые продукты

4. Чеснок

"Включайте один-два зубчика чеснока в свой ежедневный рацион, чтобы насладиться его потенциальными противовоспалительными свойствами", - объясняет Андреева.

5. Зеленый чай

«Ежедневное употребление чашки вишни или терпкого вишневого сока является общей рекомендацией для получения потенциального противовоспалительного эффекта», — добавила врач Андреева.

Артрит, характеризующийся воспалением, относится к распространенному заболеванию, вызывающему боль в суставах. Хотя некоторые симптомы могут усугубить симптомы, связанные с заболеванием суставов, другие могут уменьшить боль при артрите.К счастью врач поделилась шестью противовоспалительными продуктами, которые могут помочь.По словам врача, орехи и семена, наполненные полезными жирами и антиоксидантами, могут помочь уменьшить воспаление и положительно повлиять на симптомы артрита.Доктор Андреева рекомендовал съедать небольшую горстькаждый день.Доктор объяснила, что оливковое масло первого холодного отжима содержит мононенасыщенные жиры и антиоксиданты, которые могут помочь улучшить здоровье суставов .От риса до киноа, от овса до полбы — содержание клетчатки в цельнозерновых продуктах может способствовать противовоспалительному эффекту. Врач рекомендовала стремиться к тому, чтобы хотя бы половина ежедневного потребления зерна приходилась на цельнозерновые продукты.Этот популярный кулинарный ингредиент, богатый соединениями серы, может помочь уменьшить воспаление.Этот популярный напиток , наполненный антиоксидантами, называемыми катехинами, обладает не только землистым, успокаивающим вкусом.Врач объяснила, чтоЭти плоды, характеризующиеся терпким вкусом, богаты растительными соединениями, известными как антоцианы, которые обладают противовоспалительным действием.По словам эксперта, эти антиоксиданты могут помочь снизить уровень воспаления.Ранее МедикФорум писал о неожиданных признаках инфаркта.

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