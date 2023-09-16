Вот что происходит с вашим телом, если вы каждый день гуляете
Вы хотите что-то сделать для своего здоровья, но вам не хочется заниматься интенсивными тренировками? Нет проблем, просто прогулка в день может привести вас в хорошую физическую и моральную форму.
Ежедневная ходьба снижает риск возникновения 24 различных заболеваний, включая многие виды рака и все виды сердечно-сосудистых заболеваний. Но ежедневная прогулка по кварталу или в парке также оказывает самое непосредственное влияние на ваше здоровье – физическое, психическое и эмоциональное.
"Даже всего 180 минут упражнений в неделю помогут вам почувствовать положительный эффект", - говорит врач-эндокринолог Козаренко Александра специально для МедикФорум.
Живите дольше, гуляя каждый день
Ежедневная ходьба связана с 15-процентным снижением риска ранней смерти. Это происходит главным образом потому, что многие заболевания, такие как диабет, высокое кровяное давление и сердечно-сосудистые заболевания, можно предотвратить, укрепляя кровеносные сосуды и тренируя сердце во время ходьбы.
Прогулки укрепляют вашу иммунную систему
Снижение риска многих заболеваний и симптомов не в последнюю очередь связано с укреплением иммунной системы. Прогулки позволяют вам получать много свежего воздуха и солнечного света, что противодействует дефициту витамина D и приносит пользу вашей иммунной системе.
"Активные люди имеют больше иммунных клеток и поэтому значительно более устойчивы к инфекциям вирусами и бактериями. Так называемое лесное купание, движение в лесах и парках еще больше стимулирует естественные клетки-киллеры и еще больше усиливает этот эффект".
Прогулки укрепляют психику
Но ходьба может принести пользу не только вашей физической форме. Психическое здоровье также улучшается. Движение стимулирует кровообращение во всем теле. Это означает, что в мозг транспортируется больше кислорода.
"Свежий воздух в любом случае поглощает больше свежего кислорода. Результатом является улучшение памяти и концентрации внимания".
Прогулка помогает от стресса
В-третьих, ходьба приносит пользу не только телу и разуму, но и душе. Вы очищаете голову и можете легко отвлечься от повседневных забот и стресса.
"Ходьба расслабляет мышцы и нервы и снижает кровяное давление. В результате уровень стресса также снижается. Низкий уровень стресса, в свою очередь, полезен не только для самочувствия, но и для здоровья в целом".
Свежий воздух улучшает настроение
Помимо свободы предаваться собственным мыслям, повышение благосостояния происходит еще и за счет того, что во время прогулки выделяются гормоны счастья.
"Хорошее настроение, которое возникает после прогулки по парку, основано на биологических фактах".
Ежедневная ходьба помогает похудеть
Высвобождение гормона счастья серотонина также помогает бороться с тягой к еде. Это одна из причин, почему ходьба оказывается полезным занятием, если вы хотите похудеть. Кроме того, вы сжигаете калории практически незаметно и не вызывая нового чувства голода при напряженных нагрузках.
Способствует пищеварению
Несколько шагов вокруг квартала могут пригодиться не только перед едой, но и после. После еды вы можете чувствовать себя раздутым, неприятно сытым или даже утомленным и утомленным.
Прогулка не только освежает разум, но и активизирует мышцы живота. Во время ходьбы мягко массируются органы пищеварения и стимулируется выделение пищеварительных соков.
"Это облегчает пищеварение и помогает при болезненном ощущении сытости".
Ходьба может облегчить боль
Даже более глубокие боли, такие как боль в спине или бедре, мышечное напряжение или твердость, можно облегчить ходьбой, поскольку она стимулирует кровообращение.
Поскольку при ходьбе напрягаются все мышцы и многие суставы тела, вы укрепляете весь свой опорно-двигательный аппарат и обеспечиваете сохранение функций суставов.
Вы сможете предотвратить боль при движении, даже когда станете старше. Ходьба может противодействовать потере мышечной массы с возрастом.
"Мышцы продолжают выполнять функцию защиты от травм и хронической боли в течение длительного времени".
Ходьба делает вас моложе
Регулярные прогулки также надолго сохранят вашу визуально молодость.
"Кожа лучше снабжается кровью, а клетки кожи снабжаются большим количеством кислорода".
В результате получается красивый и здоровый цвет лица.
Ранее МедикФорум писал о пользе яиц для похудения.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий