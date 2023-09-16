Вот что происходит с вашим телом, если вы каждый день гуляете

"Даже всего 180 минут упражнений в неделю помогут вам почувствовать положительный эффект", - говорит врач-эндокринолог Козаренко Александра специально для МедикФорум.

Живите дольше, гуляя каждый день

Прогулки укрепляют вашу иммунную систему

"Активные люди имеют больше иммунных клеток и поэтому значительно более устойчивы к инфекциям вирусами и бактериями. Так называемое лесное купание, движение в лесах и парках еще больше стимулирует естественные клетки-киллеры и еще больше усиливает этот эффект".

Прогулки укрепляют психику

"Свежий воздух в любом случае поглощает больше свежего кислорода. Результатом является улучшение памяти и концентрации внимания".

Прогулка помогает от стресса

"Ходьба расслабляет мышцы и нервы и снижает кровяное давление. В результате уровень стресса также снижается. Низкий уровень стресса, в свою очередь, полезен не только для самочувствия, но и для здоровья в целом".

Свежий воздух улучшает настроение

"Хорошее настроение, которое возникает после прогулки по парку, основано на биологических фактах".

Ежедневная ходьба помогает похудеть

Способствует пищеварению

"Это облегчает пищеварение и помогает при болезненном ощущении сытости".

Ходьба может облегчить боль

"Мышцы продолжают выполнять функцию защиты от травм и хронической боли в течение длительного времени".

Ходьба делает вас моложе

"Кожа лучше снабжается кровью, а клетки кожи снабжаются большим количеством кислорода".

Ежедневная ходьба снижает риск возникновения 24 различных заболеваний, включая многие виды рака и все виды сердечно-сосудистых заболеваний. Но ежедневная прогулка по кварталу или в парке также оказывает самое непосредственное влияние на вашеЕжедневная ходьба связана с 15-процентным снижением риска ранней смерти. Это происходит главным образом потому, что многие заболевания, такие как диабет, высокое кровяное давление и сердечно-сосудистые заболевания, можно предотвратить, укрепляя кровеносные сосуды и тренируя сердце во время ходьбы.Снижение риска многих заболеваний и симптомов не в последнюю очередь связано с укреплением иммунной системы. Прогулки позволяют вам получать много свежего воздуха и солнечного света, что противодействует дефициту витамина D и приносит пользу вашей иммунной системе.Но ходьба может принести пользу не только вашей физической форме. Психическое здоровье также улучшается. Движение стимулирует кровообращение во всем теле. Это означает, что в мозг транспортируется больше кислорода.В-третьих, ходьба приносит пользу не только телу и разуму, но и душе. Вы очищаете голову и можете легко отвлечься от повседневных забот и стресса.Помимо свободы предаваться собственным мыслям, повышение благосостояния происходит еще и за счет того, что во время прогулки выделяются гормоны счастья.Высвобождение гормона счастья серотонина также помогает бороться с тягой к еде. Это одна из причин, почему ходьба оказывается полезным занятием, если вы хотите похудеть. Кроме того, вы сжигаете калории практически незаметно и не вызывая нового чувства голода при напряженных нагрузках.Несколько шагов вокруг квартала могут пригодиться не только перед едой, но и после. После еды вы можете чувствовать себя раздутым, неприятно сытым или даже утомленным и утомленным.Прогулка не только освежает разум, но и активизирует мышцы живота. Во время ходьбы мягко массируются органы пищеварения и стимулируется выделение пищеварительных соков.Даже более глубокие боли, такие как боль в спине или бедре, мышечное напряжение или твердость, можно облегчить ходьбой, поскольку она стимулирует кровообращение.Поскольку при ходьбе напрягаются все мышцы и многие суставы тела, вы укрепляете весь свой опорно-двигательный аппарат и обеспечиваете сохранение функций суставов.Вы сможете предотвратить боль при движении, даже когда станете старше. Ходьба может противодействовать потере мышечной массы с возрастом.Регулярные прогулки также надолго сохранят вашу визуально молодость.В результате получается красивый и здоровый цвет лица.Ранее МедикФорум писал о пользе яиц для похудения.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.