5 признаков заболевания печени, которые вы можете обнаружить на лице

"Хотя НАЖБП обычно не вызывает заметных проблем на ранних стадиях, симптомы могут появиться, когда печень начинает отказывать", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Желтая кожа и желтые глаза

Красная кожа

Мелкие нити вены

Розацеа

Восковой вид.

«Желтуха, из-за которой кожа и глаза становятся желтыми, возникает из-за повышения уровня билирубина в организме», — сказал врач.

«Симптомы в глазах обнаруживаются на поздних стадиях заболевания печени, поэтому вам необходимо обратиться за медицинской помощью, если вы начнете их замечать».





Продукты, которые могут привести к жировой болезни печени

"Однако, если этот один прием пищи равен хотя бы одной пятой их дневной нормы калорий, они подвергают свою печень риску".

Pаболевания печени не всегда проявляются на ранних стадиях, в результате чего многие пациенты не подозревают о них.Вызывает тревогу то, что исследования предупреждают, что более чем каждый третий взрослый человек живет с заболеванием печени, которое может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака или диабета 2 типа.Известная как жировая болезнь печени, или сокращенно НАЖБП, она может быть вызвана ожирением, высоким уровнем сахара в крови и высоким уровнем жиров в крови, что часто подчеркивается неправильным образом жизни.Врач-гепатолог поделилась пятью предупреждающими признаками жировой болезни печени, которые можно заметить на лице.Эти симптомы появляются, когда ваша печень начинает отказывать, и указывают на то, что ваш организм пытается очистить различные виды отходов.Если печень перестает функционировать должным образом, билирубин не будет высвобождаться должным образом. Если коричневато-желтый пигмент желчи выше ожидаемого, цвет вашей кожи и белков глаз может измениться.Проконсультируйтесь со своим терапевтом, если вас беспокоит здоровье вашей печени.Эксперт добавил, что соблюдение здоровой диеты и ограничение потребления алкоголя являются «важными» шагами на пути к поддержанию здоровья и функционирования печени.От кусочков чипсов, покрытых майонезом, до жирных гамбургеров с кетчупом, люди не застрахованы от очарования фаст-фуда. Если каждый пятый прием пищи является фаст-фудом, то у вас более высокий риск развития неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).Если люди едят один раз в день в ресторане быстрого питания, они могут думать, что не причиняют никакого вреда.Потребление фаст-фуда выросло за последние 50 лет, независимо от социально-экономического статуса.Ранее МедикФорум писал о необычных симптомах непереносимости глютена.

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