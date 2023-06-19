Каждый третий взрослый живет со смертельным заболеванием печени - гепатолог Южнова

«Процент людей с НАЖБП увеличился с 16 процентов в 1988 году до 37 процентов в 2018 году, то есть на 131 процент», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

«В целом увеличение НАЖБП вызывает беспокойство, поскольку это состояние может привести к печеночной недостаточности и сердечно-сосудистым заболеваниям и имеет важное неравенство в отношении здоровья».

Заболевания печени не всегда привлекают к себе внимание на ранних стадиях, поэтому многие пациенты не подозревают о них. К сожалению, согласно новому исследованию, более чем каждый третий взрослый живет со смертельным заболеванием печени.«Тихий убийца» часто остается недиагностированным из-за отсутствия симптомов.Что еще хуже, это состояние не останавливается на вашей печени, поскольку оно может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, раку или диабету 2 типа.Известная как метаболически связанная жировая болезнь печени может быть вызвана ожирением, высоким уровнем сахара в крови и высоким уровнем жиров в крови, которые часто подчеркиваются неправильным образом жизни.Кроме того, это заболевание развивается у большего процента молодых людей в возрасте от 30 до 40 лет.В целом как НАЖБП, так и ожирение увеличиваются со временем, при этом увеличение НАЖБП больше, чем увеличение ожирения. По словам исследователей, это говорит о том, что другие факторы риска, такие как диабет и гипертония, также могут способствовать росту заболеваемости.Ранее МедикФорум писал о вреде трасжиров.

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