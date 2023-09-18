4 ранних признака деменции, которые «не распознаются как симптом» - невролог

«Существует не только несколько различных типов деменции, но и симптомы могут варьироваться от человека к человеку, что может затруднить их обнаружение. Некоторые тревожные признаки часто занижаются и не всегда признаются симптомами деменции», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Сенсорные проблемы (восприятие глубины и пространственное осознание)

Чувствительность к шуму

Изменения вкуса и запаха

Проблемы со зрением.

«Снижение взгляда — это клинический термин, обозначающий симптом деменции, который изменяет способность людей нормально двигать глазами. Это могут заметить другие, поскольку это может означать, что человек выглядит так, будто смотрит на него, но человек, живущий с деменцией, не осознает этого».

Профилактика деменции

Регулярное упражнение

Социальная активность

Здоровая диета

Умственная стимуляция

Качественный сон

Стресс-менеджмент

Здоровье сосудов.

Пока не видно лекарства, самым лучшим оружием в борьбе с деменцией является раннее выявление. Ранняя диагностика открывает двери для будущего ухода и лечения, делая осведомленность о симптомах на первом плане.Хотя проблемы с памятью часто вызывают тревогу первыми, врач-невролог и эксперт по деменции, что ранние признаки часто более тонкие.К счастью, эксперт поделился некоторыми из менее известных симптомов, которые «может быть труднее обнаружить».Она объяснила, что пациент с психическим расстройством может испытывать сенсорные проблемы в отношении расстояния и пространства.Алехина сказала, что ваша способность оценивать расстояние между двумя объектами или ваше осознание объектов в пространстве и положения вашего тела по отношению к ним может искажаться.Кроме того,которая может быть вызвана болезнью Альцгеймера, также может стать сигналом тревоги.На самых ранних стадиях заболевания некоторым может быть трудно читать мелкий текст, а также пропускать строки при чтении.Алехина добавила, что всеОднако их не так «легко» заметить, как такие признаки, как потеря памяти и спутанность сознания, добавила она.Поэтому эксперт рекомендовал записаться на прием к врачу, если вы или член вашей семьи страдаете от описанных выше симптомов.Многообещающие исследования показывают, что есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы снизить риск развития симптомов болезни Альцгеймера и других деменций или замедлить процесс ухудшения, если вам уже поставили диагноз.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые делают людей глупыми и грустными.

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