Вот что следует есть и пить при инфекциях и воспалении кишечника - гастроэнтеролог
Чтобы успокоить раздраженный пищеварительный тракт, имеет смысл пить небольшими глотками.
Алисова назвала напитки оказывают первую помощь при желудочно-кишечных проблемах:
- Растворы электролитов. Растворы электролитов содержат натрий, калий и хлорид и помогают организму вернуть важные питательные вещества после диареи и рвоты.
- Ромашковый чай. Ромашковый чай обладает противовоспалительными свойствами и может оказывать успокаивающее действие на желудочно-кишечный тракт.
- Мятный чай. Мятный чай борется с тошнотой при желудочно-кишечном гриппе и расслабляет.
- Травяные чаи. Травяные чаи, такие как чай из фенхеля, анисовый чай или тминный чай, также можно использовать при желудочно-кишечных заболеваниях, поскольку они обладают спазмолитическим действием.
- Бульон. Овощной бульон или куриный бульон, принимаемый небольшими порциями, может обеспечить важные питательные вещества.
"Желудочно-кишечная инфекция часто сопровождается потерей аппетита, но чтобы предотвратить обезвоживание организма, важно потреблять достаточное количество жидкости и питательных веществ. Овощи, фрукты, крупы и бульоны рекомендуется употреблять небольшими порциями".
Что можно есть при проблемах с желудочно-кишечным трактом
Если у вас есть жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта, такие как тошнота, рвота, диарея или боль в животе, важно есть мягкую и легкоусвояемую пищу, чтобы уменьшить нагрузку на желудочно-кишечный тракт.
Эти продукты подходят при инфекции:
- Сухари или тосты. Сухие сухари или тосты обеспечивают энергию за счет углеводов и помогают успокоить желудок.
- Рис. Приготовленный белый рис легко переваривается и помогает закрепить стул, если у вас диарея .
- Куриный бульон. Поскольку куриный бульон или прозрачные супы богаты жидкостью и солью, они компенсируют потерю жидкости в случае желудочно-кишечной инфекции.
- Фрукты. Бананы нежны для желудка и богаты калием. Тертое яблоко также является популярным домашним средством от желудочно-кишечных заболеваний.
- Овощи. благодаря своим эфирным маслам фенхель успокаивает пищеварительный тракт.
Что можно есть при синдроме раздраженного кишечника
Одни и те же продукты не одинаково действуют против синдрома раздраженного кишечника у каждого пациента. Что вы можете сделать, если у вас синдром раздраженного кишечника, так это есть продукты, богатые клетчаткой, и соблюдать диету с низким содержанием FODMAP.
"FODMAP означает ферментируемые олигосахариды, дисахариды, моносахариды и полиолы и описывает группу быстро ферментируемых углеводов, которые не особенно подходят при синдроме раздраженного кишечника".
Для борьбы с типичными симптомами синдрома раздраженного кишечника, такими как боль в животе, диарея или запор, каждому человеку подходят разные продукты. Важно найти свои собственные причины появления симптомов, например, ведя дневник питания.
К продуктам, которые подходят при синдроме раздраженного кишечника, относятся:
- Мягкая диета. Мягкая диета может временно помочь успокоить кишечник. Сухари, каша, рисовые лепешки или бульон легко перевариваются и содержат достаточное количество питательных веществ.
- Клетчатка. Продукты с высоким содержанием клетчатки могут вызывать симптомы у некоторых людей с СРК, помогая другим. Продукты, богатые клетчаткой, такие как овсянка, рис, бананы и приготовленные овощи, связывают воду в кишечнике и облегчают работу пищеварительной системы.
- Пробиотики. Против синдрома раздраженного кишечника также помогают пробиотические продукты, такие как йогурт, пахта или творог, которые поддерживают здоровье кишечника и облегчают запор или диарею.
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