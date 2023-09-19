Еда и напитки, которых следует избегать, если вы страдаете мигренью

«У людей, генетически предрасположенных к мигрени, отдельный эпизод может быть вызван любым из множества триггеров», — говорит врач-невролог Боценко Виктор специально для МедикФорум.

Обезвоживание

Пропуск приемов пищи

Употребление кофеина

Употребление алкоголя

Частое употребление сыра

Употребление глютена

Шоколад

Цитрусовые.

«Конкретные триггеры варьируются в зависимости от человека и меняются со временем», — добавил врач-невролог.

Яркий свет

Сильные запахи

Сигаретный дым

Слишком высокая температура окружающий среды

Резкие перепады температур.

«Важно знать, какие у вас триггеры, и может быть полезно вести дневник мигрени, чтобы помочь вам в этом. Как только вы осознаете свои триггеры, вам нужно избегать их, насколько это возможно».

«Поддерживайте здоровый образ жизни, включая сбалансированное питание и частые умеренные физические упражнения. Поскольку мигрень часто провоцируется изменениями в распорядке дня, может быть полезно придерживаться режима, включающего регулярный прием пищи и достаточный сон».

«Это будет зависеть от частоты и тяжести ваших головных болей и включать обезболивающие, лекарства от тошноты и специальные препараты, называемые триптанами», - объясняет невролог Боценко.

Профилактика мигрени

"Некоторые добавки помогают в профилактике мигрени, включая магний, рибофлавин, коэнзим Q10 и мелатонин".





Мигрень, как правило, передается по наследству, что предполагает наличие генетической связи.Однако есть некоторые триггеры, которых невозможно полностью избежать, например, определенные эмоциональные состояния.По словам доктора Боценко, чувство стресса или беспокойства может спровоцировать мигрень, как и депрессия. В таких случаях один из лучших способов свести к минимуму регулярность мигреней – вести здоровый образ жизни.Если вы ожидаете изменений в этом распорядке дня – постарайтесь мягко погрузить свое тело в него, чтобы свести к минимуму нарушения и снизить риск мигрени.Людям, которые все еще страдают от мигрени, несмотря на то, что они максимально избегают провоцирующих факторов и ведут здоровый образ жизни, следует обратиться за поддержкой к своему лечащему врачу.Ваш врач посоветует вам лучшее лечение, когда симптомы усилятся.Поскольку колебания в распорядке дня пациента могут спровоцировать приступы мигрени, люди с мигренью, скорее всего, увидят улучшения, если они соблюдают режим сна и время пробуждения, ежедневно едят регулярно и регулярно и ежедневно выполняют аэробные упражнения средней интенсивности.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые делают нас глупыми и грустными.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.