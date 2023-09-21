Врач Горенков: к магнитным бурям чувствительны люди с больным сердцем

«Вопрос о влиянии магнитных бурь на организм человека изучен не до конца».

«Чувствительны именно те лица, которые имеют проблемы со здоровьем, прежде всего сердечно-сосудистые заболевания – гипертонию, ишемическую болезнь сердца».

В течение осени наша планета неоднократно окажется в зоне влияния магнитных бурь. Как рассказал Горенков, в такие дни магнитное поле Земли начинает колебаться под воздействием энергии, которая выбрасывается в виде мощного сгустка с поверхности Солнца. Этот гигантский выброс заряженных частиц, вызывая магнитные изменения, может воздействовать и на человека, допускают многие ученые.В то же время Горенков сообщил в беседе с радио Sputnik:По мнению специалиста, здоровые люди не должны страдать от колебаний магнитного поля – их организм обладает достаточными ресурсами, чтобы адаптироваться к подобным изменениям. Прежде всего к магнитным бурям чувствительны люди с больным сердцем, убежден медик.Этой категории лиц врач рекомендует в периоды магнитных бурь следить за артериальным давлением, ограничивать свои нагрузки, больше отдыхать, не употреблять алкоголь и острую пищу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какое артериальное давление может быть опасным для жизни.

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