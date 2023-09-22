Онколог назвал 4 тревожных признаки рака желудка на начальной стадии

Раннее насыщение/полнота желудка

Необъяснимая потеря веса

Усталость

Постоянная изжога.

«Некоторые из этих симптомов можно принять за гастроэзофагеальный рефлюкс. А усталость можно объяснить анемией», - говорит врач-онколог Автомонов Евгений специально для МедикФорум.

Г

«Если вы страдаете от любого из вышеперечисленных симптомов более трех недель, вам следует записаться на прием к своему терапевту».

Другие симптомы рака желудка

Затруднение глотания (дисфагия)

Боль в животе

Чувствовать или болеть

Темный стул.

Выживание с раком желудка

«Выживание зависит от многих факторов. Никто не может сказать вам точно, как долго вы проживете. Ваш прогноз зависит от стадии рака, на которой он был диагностирован. Это означает, насколько он велик и распространился ли он. Тип рака и степень раковых клеток также могут повлиять на вашу выживаемость. Степень означает, насколько ненормальными выглядят клетки под микроскопом».

Профилактика рака желудка

"Избыточный вес или ожирение повышают риск развития некоторых видов рака желудка, поэтому достижение здорового веса и поддержание его может снизить риск".

Все это может появиться на самых ранних стадиях рака желудка, что при ранней диагностике улучшает перспективы выздоровления.астроэзофагеальный рефлюкс является распространенным заболеванием, которое возникает, когда кислота из желудка попадает в пищевод. Это состояние приводит к изжоге и неприятному привкусу во рту.Итак, если эти симптомы могут указывать на менее серьезное заболевание, такое как кислотный рефлюкс, как вы можете узнать, когда пора записаться на прием к врачу?Онколог перечислил дополнительные симптомы рака желудка, о которых следует знать, такие как:Любые сохраняющиеся симптомы должны быть проверены медицинским работником.Чтобы повысить ваши шансы на выживание, ранняя диагностика может оказаться чрезвычайно полезной.Если вас беспокоят какие-либо сохраняющиеся симптомы, обязательно запишитесь на прием к врачу. Если диагностирован рак желудка, лечение может включать химиотерапию и лучевую терапию.Варианты лечения будут адаптированы к каждому пострадавшему человеку с учетом множества факторов.также может помочь снизить риск развития рака желудка.Помимо возможного влияния на риск рака желудка, поддержание здорового веса и активный образ жизни также могут снизить риск развития некоторых других видов рака и проблем со здоровьем.Врач рекомендует людям, которое включает в себя разнообразные яркие фрукты, овощи и цельнозерновые продукты, а также избегать или ограничивать употребление красного и обработанного мяса, подслащенных напитков и продуктов с высокой степенью переработки.Ранее МедикФорум писал о самых полезных продуктах осенью.

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