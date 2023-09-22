Рак поджелудочной железы можно спутать с другими заболеваниями – врач назвал первые признаки

«Некоторые симптомы очень распространены и могут быть вызваны другими состояниями, такими как синдром раздраженного кишечника, язвенная болезнь, мышечная боль или дивертикулит, который представляет собой воспаление или инфекцию в кишечнике», - говорит врач-онколог Фролов Алексей специально для МедикФорум.

Каковы тревожные признаки рака поджелудочной железы?

Боль в животе или спине

Желтуха (пожелтение кожи или белков глаз и кожный зуд)

Потеря аппетита или необъяснимая потеря веса

Изменения в стуле

Моча темнее, а стул бледнее, чем обычно.

«Могут возникнуть чувство или тошнота, диарея или запор, симптомы расстройства желудка, такие как чувство вздутия живота», — сказал он.

Когда обращаться к врачу по поводу рака поджелудочной железы

«Вам следует обратиться к врачу общей практики, если вы заметили, что значительно похудели, у вас есть другие симптомы рака поджелудочной железы, которые ухудшаются или не улучшаются через две недели, или у вас есть заболевание, вызывающее симптомы со стороны вашего тела». пищеварение, которое не улучшается после двух недель использования обычных методов лечения», - объясняет онколог.

Ежегодно миллионам людей в мире людей диагностируют рак поджелудочной железы, при этом показатели выживаемости являются самыми низкими среди всех распространенных видов рака.Хотя здесь действует множество факторов, мрачная статистика не становится лучше от того факта, что предупреждающие знаки часто не хотят поднимать свою уродливую голову.Что еще хуже, по мнению эксперта, как только симптомы проявятся, их можно будет принять за другие заболевания.Поэтому врач рекомендовал ознакомиться с контрольными признаками и обратиться за помощью к врачу.Первые тревожные признаки обычно появляются только тогда, когда раковая опухоль начинает расти.Врач добавил, что за этими первоначальными симптомами обычно следуют проблемы с желудком, начиная от тошноты и заканчивая вздутием живота.Кроме того, у некоторых людей со смертельным заболеванием обнаруживается, что у них диабет впервые или у них был диагностирован диабет в течение предыдущего года, отметил эксперт.Хотя эти симптомы не гарантируют, что у вас рак поджелудочной железы, все равно важно обратиться к врачу.Вам следует срочно обратиться к врачу если белки ваших глаз или кожа пожелтели, вы болеете более двух дней, у вас диарея более семи дней или у вас есть симптомы, которые вы беспокоитесь, но не знаете, где получить помощь.На приеме врач может попросить пощупать живот и провести некоторые анализы. Затем вас могут направить к специалисту в больницу для проведения дополнительных анализов, если ваш лечащий врач считает, что ваши симптомы требуют дальнейшего изучения.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые вызывают рак.

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