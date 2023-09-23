5 тревожных симптомов скрытого заболевания кишечника, от которого страдают 20%

«Это примерно каждый пятый человек, которого вы знаете», — говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

«Усталость — очень распространенное явление», — сказала Алисова. «От 50 до 60 процентов людей с СРК испытают это».

«Депрессия и тревога затрагивают около 40 процентов людей, страдающих СРК. Долгосрочный и непредсказуемый характер жизни с симптомами СРК может вызвать значительный стресс, чувство изоляции, разочарование и значительно снизить качество жизни».

«Хотя повышенный уровень воспаления и боли повлияет как на химию вашего мозга, так и на вашу способность нормально функционировать», - объясняет врач.

«Учитывайте ограниченное пространство для всех ваших органов в области таза и живота. Когда запор приводит к скоплению фекалий, а излишки газов вызывают раздувание кишечника (что приводит к вздутию живота и спазмам), места не хватает».

Усталость

Мигрени

Депрессия

Беспокойство

Мочеиспускание чаще.





20 процентов населения страдают синдромом раздраженного кишечника (СРК).Хотя многие связывают СРК с спазмами желудка и срочной необходимостью сходить в туалет, об этом состоянии нужно знать гораздо больше.Поскольку СРК приводит к воспалению в организме, у больных СРК (независимо от того, знают ли они об этом заболевании или нет) могут возникнуть мигрени.затрагивающая около 30 процентов людей, страдающих СРК, может быть вызвана изменениями уровня нейротрансмиттеров, таких как серотонин, вызванными воспалением.У тех, кто испытывает более известные симптомы СРК, такие как вздутие живота и диарея, могут развиться депрессия и тревога.Никогда не знать, что вам сойдет с рук при еде, бояться, что вы никогда не найдете «лекарство», добровольная социальная изоляция и необходимость планировать маршруты с учетом общественных туалетов — все это доставляет массу неудобств и привносит дополнительный стресс в вашу жизнь.Проблемы с мочевым пузырем также могут быть признаком СРК, например, более частое мочеиспускание и отсутствие чувства опустошенности.Давление на мочевой пузырь может заставить организм думать, что он полон, хотя на самом деле это не так, отсюда и более частые походы в туалет.Если вы хотите узнать, насколько здоров (или нездоров) ваш кишечник, вы можете пройди ряд диагностических процедур.Например, тест на микробиом, который даст каждому возможность взять под контроль здоровье своего кишечника к лучшему.Ранее МедикФорум писал о недостаточном питании в пожилом возрасте.

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