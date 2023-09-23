Эти 4 изменения в питании снижают уровень холестерина
Здоровая диета — одно из величайших орудий, которые вы можете добавить в свой арсенал защиты от высокого уровня холестерина.
Необузданный уровень «плохого» холестерина может означать плохие новости для здоровья сердечно-сосудистой системы, повышая риск сердечных заболеваний и инсультов.
Хотя ваша диета может стать вредной основой для высокого уровня холестерина, разумные диетические решения могут привести к прямо противоположному результату.
Врач поделился четырьмя простыми диетическими рекомендациями, которые могут помочь.
1. Увеличьте потребление клетчатки
Клетчатка, скрытая в овсяных хлопьях и фруктах, блокирует всасывание некоторого количества холестерина из кишечника в кровоток.
«Растворимая клетчатка растворяется в воде, образуя гелеобразное вещество, и собирает жир, пищевой холестерин, соли желчных кислот и сахар для выведения из организма по мере прохождения через кишечник, что делает их недоступными для производства большего количества холестерина. Клетчатка также снижает чрезмерный уровень сахара в крови. Когда уровень сахара в крови высок, присутствует больше триглицеридов, тем самым увеличивая выработку холестерина», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Эксперт поделился, что хорошими источниками клетчатки являются: попкорн, чечевица, фасоль, брокколи, ягоды, авокадо, цельнозерновые продукты, яблоки и сухофрукты.
2. Ешьте больше ненасыщенных жиров
Не весь жир плох. Фактически, ненасыщенные виды могут помочь повысить уровень «хорошего» холестерина и, следовательно, снизить уровень «плохого».
«Хороший холестерин поглощает плохой холестерин и переносит его обратно в печень. Затем печень вымывает его из организма», — сказал Строков.
Продукты питания, в том числе орехи, семена, авокадо и оливковое масло, богаты этим полезным типом жира.
3. Избегайте продуктов с насыщенными жирами
В отличие от своего ненасыщенного аналога, насыщенные жиры, содержащиеся в колбасах, масле и печенье, не так добры к вашим артериям.
Со временем употребление слишком большого количества этого типа жиров может повысить уровень «плохого» холестерина и подвергнуть вас риску возникновения различных проблем со здоровьем.
Нутрициолог рекомендовал с осторожностью относиться к следующим продуктам: жирные куски мяса, сливочное масло, топленое масло, сало, сыр (особенно твердый, например, чеддер), сливки, сметана и мороженое, шоколадные кондитерские изделия, пальмовое масло, кокосовое масло и кокосовые сливки.
4. Сократите потребление сахара
Врач объяснил, что высокое потребление сахара, по-видимому, связано с высоким уровнем «плохого» холестерина. Кроме того, сахар может снизить уровень «хорошего» холестерина, что еще больше подвергает риску вашу сердечно-сосудистую систему.
Поэтому эксперт рекомендовал употреблять сахар в умеренных количествах и использовать его альтернативы, такие как сырой мед.
«Сырой мед содержит антиоксиданты, которые могут повысить уровень хорошего холестерина, потенциально снижая общий риск сердечно-сосудистых заболеваний», — добавил он.
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