Эти 4 изменения в питании снижают уровень холестерина

1. Увеличьте потребление клетчатки

«Растворимая клетчатка растворяется в воде, образуя гелеобразное вещество, и собирает жир, пищевой холестерин, соли желчных кислот и сахар для выведения из организма по мере прохождения через кишечник, что делает их недоступными для производства большего количества холестерина. Клетчатка также снижает чрезмерный уровень сахара в крови. Когда уровень сахара в крови высок, присутствует больше триглицеридов, тем самым увеличивая выработку холестерина», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

2. Ешьте больше ненасыщенных жиров

«Хороший холестерин поглощает плохой холестерин и переносит его обратно в печень. Затем печень вымывает его из организма», — сказал Строков.

3. Избегайте продуктов с насыщенными жирами

4. Сократите потребление сахара

«Сырой мед содержит антиоксиданты, которые могут повысить уровень хорошего холестерина, потенциально снижая общий риск сердечно-сосудистых заболеваний», — добавил он.

Необузданный уровень «плохого» холестерина может означать плохие новости для здоровья сердечно-сосудистой системы, повышая риск сердечных заболеваний и инсультов.Хотя ваша диета может стать вредной основой для высокого уровня холестерина, разумные диетические решения могут привести к прямо противоположному результату.Врач поделилсяКлетчатка, скрытая в овсяных хлопьях и фруктах, блокирует всасывание некоторого количества холестерина из кишечника в кровоток.Эксперт поделился, что хорошими источниками клетчатки являются:Не весь жир плох. Фактически, ненасыщенные виды могут помочь повысить уровень «хорошего» холестерина и, следовательно, снизить уровень «плохого».Продукты питания, в том числебогаты этим полезным типом жира.В отличие от своего ненасыщенного аналога, насыщенные жиры, содержащиеся в колбасах, масле и печенье, не так добры к вашим артериям.Со временем употребление слишком большого количества этого типа жиров может повысить уровень «плохого» холестерина и подвергнуть вас риску возникновения различных проблем со здоровьем.Нутрициолог рекомендовал с осторожностью относиться к следующим продуктам:Врач объяснил, что высокое потребление сахара, по-видимому, связано с высоким уровнем «плохого» холестерина. Кроме того, сахар может снизить уровень «хорошего» холестерина, что еще больше подвергает риску вашу сердечно-сосудистую систему.Поэтому эксперт рекомендовал употреблять сахар в умеренных количествах и использовать его альтернативы, такие как сырой мед.Ранее МедикФорум писал о недостаточном питании в пожилом возрасте.

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