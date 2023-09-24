Дефицит этого витамина подвергает вас риску переломов и простуд

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Дефицит этого витамина подвергает вас риску переломов и простуд


Врач рассказала МедикФорум об опасностях дефицита определенных витаминов.


Дефицит «может вызвать серьезные проблемы со здоровьем».

«Многие жители Великобритании испытывают дефицит витамина D», — говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

От дефицита витамина D страдает примерно каждый пятый взрослый.

Не получая достаточного количества витамина D, который жизненно важен для здоровья костей, «суставы могут ослабнуть, и вы можете подвергнуться большему риску стрессовых переломов».

Стрессовые переломы — это крошечные трещины в кости.

По словам доктора Андреевой, недостаток витамина D может играть роль в уровне серотонина в мозге.

«Серотонин известен как гормон счастья, потому что он важен для поддержания хорошего настроения и хорошего самочувствия. Плохое настроение, особенно зимой, может быть признаком дефицита витамина D».


Витамин D также важен для иммунитета человека, поэтому недостаток витамина D может ослабить иммунную защиту.

«Знаете ли вы, что добавление витамина D может помочь уменьшить тяжесть симптомов COVID-19? Недавний обзор рандомизированных контролируемых исследований (РКИ), являющихся золотым стандартом исследований, показал, что прием добавок витамина D приводит к снижению риска смерти и риска госпитализации в отделение интенсивной терапии для людей с COVID-19».

Однако в настоящее время недостаточно доказательств в пользу приема витамина D исключительно для профилактики или лечения COVID-19.

Как можно пополнить запасы витамина D?


Диетические источники витамина D включают:
  • Жирная рыба (тунец, скумбрия, лосось)
  • Яйца
  • Молочные продукты (молоко, сыр)
  • Обогащенные продукты (хлопья, хлеб, соки)
  • Грибы.
«Людям, которые не едят эти продукты и регулярно получают солнечный свет, возможно, стоит подумать о добавке витамина D», — сказала врач Андреева.


Врачи рекомендуют каждому рассмотреть возможность ежедневного приема добавок витамина D осенью и зимой.


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Теги : дефицит витамина D, переломы, профилактика заболеваний
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