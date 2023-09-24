Дефицит этого витамина подвергает вас риску переломов и простуд

«Многие жители Великобритании испытывают дефицит витамина D», — говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Серотонин известен как гормон счастья, потому что он важен для поддержания хорошего настроения и хорошего самочувствия. Плохое настроение, особенно зимой, может быть признаком дефицита витамина D».

«Знаете ли вы, что добавление витамина D может помочь уменьшить тяжесть симптомов COVID-19? Недавний обзор рандомизированных контролируемых исследований (РКИ), являющихся золотым стандартом исследований, показал, что прием добавок витамина D приводит к снижению риска смерти и риска госпитализации в отделение интенсивной терапии для людей с COVID-19».

Как можно пополнить запасы витамина D?

Жирная рыба (тунец, скумбрия, лосось)

Яйца

Молочные продукты (молоко, сыр)

Обогащенные продукты (хлопья, хлеб, соки)

Грибы.

«Людям, которые не едят эти продукты и регулярно получают солнечный свет, возможно, стоит подумать о добавке витамина D», — сказала врач Андреева.

Дефицит «может вызвать серьезные проблемы со здоровьем».От дефицита витамина D страдает примерно каждый пятый взрослый.Не получая достаточного количества витамина D, который жизненно важен для здоровья костей,Стрессовые переломы — это крошечные трещины в кости.По словам доктора Андреевой, недостаток витамина D может играть роль в уровне серотонина в мозге.Витамин D также важен для иммунитета человека, поэтому недостаток витамина D может ослабить иммунную защиту.Однако в настоящее время недостаточно доказательств в пользу приема витамина D исключительно для профилактики или лечения COVID-19.Врачи рекомендуют каждому рассмотреть возможность ежедневного приема добавок витамина D осенью и зимой.Ранее МедикФорум писал о пользе отжиманий для здоровья.

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