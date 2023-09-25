Долгий ковид приводит к стойким «аномалиям» в органах

«Длительное поражение многих органов после заражения SARS-CoV-2 было серьезной проблемой для людей, выздоравливающих после тяжелой болезни», - говорит врач-терапевт Сафронова Екатерина специально для МедикФорум.

«Многочисленные сообщения о отсроченных органных осложнениях, таких как миокардит, инсульт и легочная эмболия, привели к предположениям о том, что полиорганная дисфункция, вызванная COVID-19, может быть ответственна за замедленное восстановление и постоянные симптомы у людей, состояние, называемое до тех пор, пока Covid».

Результаты исследования

«Самым интригующим» открытием было то, что у людей с нарушениями восстановления вероятность возникновения мультиорганных нарушений МРТ в четыре раза выше. Эти результаты позволяют предположить, что длительное течение COVID не объясняется серьезным дефицитом, сконцентрированным в каком-либо одном органе. Каждая аномалия органа кажется необходимой, но недостаточной, чтобы вызвать длительные симптомы COVID».

Почти у трети пациентов, госпитализированных с Covid, через пять месяцев обнаруживаются «аномалии» во многих органах. Таков вывод исследования, проведенного в начале пандемии, которое может помочь пролить свет на сложную биологию, лежащую в основе длительного Covid.По данным исследования, около шести процентов взрослого населения живут с этим хроническим заболеванием.Длинный Covid сопровождается рядом стойких симптомов, включая затуманивание сознания, усталость, потерю обоняния, мышечные боли и одышку.По мнению исследователей, результаты исследования могут проложить путь к новым методам лечения, которые помогут людям, страдающим от симптомов.Считается, что это вызвано различными факторами, включая вызванное вирусами повреждение клеток, хроническое воспаление, метаболические нарушения и острую реактивацию других вирусов.Что остается неясным, добавили они, так это «точное бремя стойкого полиорганного поражения после госпитализации с COVID-19 и то, как это нарушение может повлиять на выздоровление пациента и симптомы».Исследование включало анализ результатов магнитно-резонансной томографии (МРТ) 259 бывших пациентов с Covid-19, мозга, сердца, почек, печени и легких. Каждый пациент был выписан из больницы в период с 1 марта 2020 года по 1 ноября 2020 года и был обследован примерно через пять месяцев. Для сравнения команда также изучила мультиорганные МРТ контрольной группы из 52 человек, которые никогда не заражались SARS-CoV-2.Исследователи отметили, что группа Covid была в целом старше и в целом менее здоровой, чем контрольная группа, хотя они предприняли шаги, чтобы учесть это в своем анализе.По сравнению с контрольной группой у субъектов, госпитализированных с Covid, был повышен риск развития аномалий почек, легких и головного мозга, включая поражения белого вещества головного мозга и рубцевание легких.Скорее, взаимодействие двух или более отклонений в органах может иметь аддитивный или мультипликативный эффект, создавая физиологические дефициты, которые приводят к длительным симптомам COVID.Будущие исследования, в которых используется подход системной биологии, скорее всего, позволят выяснить мультиорганные механизмы длительного COVID как потенциальных терапевтических целей.Ранее МедикФорум писал о простом способе замедлить старение.

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