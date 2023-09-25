Эндокринолог рассказала о первом тревожном признаке рака щитовидной железы

«Узел спереди, в нижней части шеи, который обычно твердый и постепенно увеличивается. Это не больно», - говорит врач-нутрициолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Красное лицо, известное как приливы

Мягкий стул или диарея

Потеря веса

Кашель.

«Эти симптомы очень распространены и могут быть вызваны множеством различных заболеваний», — сказала она.

«Обратитесь к врачу, если у вас есть шишка на шее, которая либо новая, либо уже существующая, которая становится больше», — посоветовала эндокринолог.

«Вам следует срочно обратиться к врачу или позвонить в скорую, если у вас проблемы с глотанием или дыханием», — призвала Гуреева.





Рак щитовидной железы

«Любой может заболеть раком щитовидной железы, и хотя это заболевание не всегда можно предотвратить, существуют способы минимизировать риск его развития. Внесение здоровых изменений может снизить ваши шансы заболеть им и другими видами рака», — уверяет эндокринолог.

Похудейте, если у вас избыточный вес

Сократите потребление алкоголя

Бросьте курить, если вы курите.

Как лечится рак щитовидной железы?

Рак щитовидной железы – это рак, обнаруживаемый в щитовидной железе. Хотя это довольно редкое явление, как и любой другой вид рака, знание симптомов может привести к раннему выявлению и более успешному лечению.Медленно растущая шишка на шее может стать первым тревожным сигналом.По словам врача, также могут возникнуть четыре других симптома. Они могут включать хриплый голос или боль в горле.Человек с раком щитовидной железы может также испытывать трудности с глотанием или дыханием, боль в передней части шеи или ощущение, будто что-то давит на шею.Такие симптомы могут указывать на болезнь Лайма, заболевания щитовидной железы, доброкачественный многоузловой зоб и болезнь Грейвса.Что касается осипшего голоса или кашля, то если они сохраняются в течение трех недель и дольше, пора пройти обследование у врача.Врачи еще не знают, что заставляет клетки щитовидной железы становиться раковыми, хотя известно, что воздействие радиации и определенных генетических факторов увеличивает риск рака щитовидной железы.Если у вас действительно развился рак щитовидной железы, существуют разные типы заболевания.Тип рака щитовидной железы относится к типу клеток, в которых начался рак. Самый распространенный тип — папиллярный рак щитовидной железы. Диагноз также будет включать стадию рака и распространение опухоли на другие части тела.Вся эта информация проинформирует вашего врача о дальнейших шагах в лечении.Большинство случаев рака щитовидной железы можно вылечить с помощью лечения.Обычно людям с раком щитовидной железы требуется хирургическое вмешательство: удаление всей щитовидной железы (тотальная тиреоидэктомия) или ее части (частичная или гемитиреоидэктомия). Иногда также необходимо удалить близлежащие лимфатические узлы.Другие методы лечения включают заместительную терапию гормонами щитовидной железы и лечение радиоактивным йодом. Некоторым людям также необходима химиотерапия, таргетная медикаментозная терапия или внешняя лучевая терапия.Ранее МедикФорум писал о симптомах тромбоза в ноге.

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