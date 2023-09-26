Вот что происходит с вашим телом, когда вы пьете слишком мало воды

Так вы определите, что организму не хватает воды

"Это связано с тем, что слишком малое потребление воды влияет, среди прочего, на скорость кровотока. Затем организм начинает работать с имеющейся у него водой. Если ваша моча потемнеет, должен раздаться сигнал тревоги. Тогда почки вымывают меньше воды и в организме остается больше токсинов", - говорит врач-нефорлог Шмелько Екатерина специально для МедикФорум.

Симптомы обезвоживания:

жажда

сухость слизистых оболочек

головная боль

головокружение

трудности с концентрацией внимания

путаница

усталость

боль в теле

сухая кожа

темная моча

мышечные спазмы

учащенное сердцебиение.

"Исследование даже показало, что способность водить машину снижается при легком обезвоживании так же, как и при 0,8 промилле алкоголя в крови".

Кто особенно часто страдает

"Даже легкое обезвоживание может вызвать головокружение. В результате многие люди падают и травмируются. Также следует соблюдать осторожность с лекарствами, оказывающими мочегонное действие".

Вот сколько жидкости нужно организму

"Если вы не уверены, сколько воды вам следует выпивать в день, вы можете использовать это практическое правило в качестве руководства: не менее 35 миллилитров воды на килограмм веса тела".

"Для удовлетворения потребности в воде можно пить воду, несладкие напитки и чаи".

Простые советы: как пить больше

Начинайте и заканчивайте свой день с воды: поставьте рядом с кроватью стакан с водой, чтобы выпить его, как только проснетесь. Перед сном выпейте последний стакан.

поставьте рядом с кроватью стакан с водой, чтобы выпить его, как только проснетесь. Перед сном выпейте последний стакан. Приложение как напоминание: существует множество бесплатных приложений, которые регулярно напоминают вам пить достаточно воды с помощью push-уведомлений.

существует множество бесплатных приложений, которые регулярно напоминают вам пить достаточно воды с помощью push-уведомлений. Пейте воду за 30 минут до каждого приема пищи: этот совет не только приблизит вас к цели по питью, но и улучшит пищеварение.

этот совет не только приблизит вас к цели по питью, но и улучшит пищеварение. Ешьте много фруктов и овощей, богатых водой: таким образом вы не только потребляете воду, но и снабжаете организм витаминами и минералами. Например, арбуз на 90 процентов состоит из воды.

таким образом вы не только потребляете воду, но и снабжаете организм витаминами и минералами. Например, арбуз на 90 процентов состоит из воды. Пейте из специальных емкостей: красивые бутылочки для питья могут мотивировать вас пить достаточно воды в течение дня.

красивые бутылочки для питья могут мотивировать вас пить достаточно воды в течение дня. Уменьшите стресс: если у вас слишком много мыслей, вы забываете пить воду. Однако это делает вас уставшим и менее способным выполнять задачи.

если у вас слишком много мыслей, вы забываете пить воду. Однако это делает вас уставшим и менее способным выполнять задачи. Улучшите воду: вместо подслащенных безалкогольных напитков вы можете улучшить воду свежими фруктами или мятой. Несладкие чаи также добавляют разнообразия в ваше питье.

Некоторые люди действительно не пьют. Но забывать пить достаточно воды может быть опасно, поскольку обезвоживание может иметь серьезные последствия. Если организм обезвожен, токсины не могут быть выведены из организма. Кроме того, жизненно важные питательные вещества плохо транспортируются по организму.Обезвоживание может вызвать серьезные физические проблемы.В таком «аварийном режиме» организм может справиться непродолжительное время. Однако если он не пьет воду в течение очень долгого времени, следует обратиться за советом к врачу.Уменьшение количества воды даже на один-два процента может привести к головным болям и трудностям с концентрацией внимания.Особенно летом следует напоминать пожилым людям о необходимости пить достаточно воды. Чем старше вы становитесь, тем хуже работают рецепторы жажды в мозге. Обезвоживание часто приводит к спутанности сознания, что делает употребление алкоголя еще более серьезной проблемой.Это касается многих таблеток от повышенного давления. В этом случае следует пить больше воды.Если вы едите много овощей и фруктов, вы уже удовлетворяете часть своей потребности в воде с помощьюСледует учитывать и другие факторы. Если вы занимаетесь спортом или очень жарко, количество воды увеличивается. Также следует больше пить после особенно соленой еды, поскольку соль выводит воду из организма.Ранее МедикФорум писал о признаках проблем с щитовидной железой.

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