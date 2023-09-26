Врач Барышникова: высокая подушка помогает избавиться от мешков под глазами
Офтальмолог Дарья Барышникова рассказала о доступных домашних способах, которые могут быть эффективными в решении такой проблемы как мешки под глазами.
Врач Барышникова сообщила в интервью, что высокая подушка помогает избавиться от мешков под глазами. Об этом она рассказала, перечисляя способы избежать их появления на лице. Специалистка констатировала, что для сохранения свежести внешнего облика важно прежде всего хорошо спать, сон должен быть качественным и достаточно продолжительным.
«Спать можно на высокой подушке, это предотвратит скопление жидкости под глазами», - уточнила Барышникова, беседуя с «Лайфом».
Также медик назвала другие способы улучшить состояние кожи в области глаз.
- Сокращение соли, алкоголя и кофеина в ежедневном рационе.
- Питье нужного количества воды.
- Употребление продуктов, содержащих витамины А, С и Е.
- Избегание непроверенных и некачественных косметических средств.
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Дарья Барышникова
Здоровье
врач-офтальмолог
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