Врач Барышникова: высокая подушка помогает избавиться от мешков под глазами

«Спать можно на высокой подушке, это предотвратит скопление жидкости под глазами», - уточнила Барышникова, беседуя с «Лайфом».

Сокращение соли, алкоголя и кофеина в ежедневном рационе.

Питье нужного количества воды.

Употребление продуктов, содержащих витамины А, С и Е.

Избегание непроверенных и некачественных косметических средств.

Врач Барышникова сообщила в интервью, что высокая подушка помогает избавиться от мешков под глазами. Об этом она рассказала, перечисляя способы избежать их появления на лице. Специалистка констатировала, что для сохранения свежести внешнего облика важно прежде всего хорошо спать, сон должен быть качественным и достаточно продолжительным.Также медик назвала другие способы улучшить состояние кожи в области глаз.Врач добавила, что к появлению отеков и мешков под глазами могут вести разные факторы, включая естественное физическое старение тела. Кроме того, их появление может указывать на патологические процессы, влияющие на почки, печень, сердце и щитовидную железу. Вот почему при их появлении будет совсем не лишним обратиться к специалисту.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что изменения в состоянии губ могут указывать на опасные заболевания.

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