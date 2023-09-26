Врач Барышникова: высокая подушка помогает избавиться от мешков под глазами

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глаз

Офтальмолог Дарья Барышникова рассказала о доступных домашних способах, которые могут быть эффективными в решении такой проблемы как мешки под глазами.

Врач Барышникова сообщила в интервью, что высокая подушка помогает избавиться от мешков под глазами. Об этом она рассказала, перечисляя способы избежать их появления на лице. Специалистка констатировала, что для сохранения свежести внешнего облика важно прежде всего хорошо спать, сон должен быть качественным и достаточно продолжительным.

«Спать можно на высокой подушке, это предотвратит скопление жидкости под глазами», - уточнила Барышникова, беседуя с «Лайфом».

Также медик назвала другие способы улучшить состояние кожи в области глаз.
  • Сокращение соли, алкоголя и кофеина в ежедневном рационе.
  • Питье нужного количества воды.
  • Употребление продуктов, содержащих  витамины А, С и Е.
  • Избегание непроверенных и некачественных косметических средств.
Врач добавила, что к появлению отеков и мешков под глазами могут вести разные факторы, включая естественное физическое старение тела. Кроме того, их появление может указывать на патологические процессы, влияющие на почки, печень, сердце и щитовидную железу. Вот почему при их появлении будет совсем не лишним обратиться к специалисту.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что изменения в состоянии губ могут указывать на опасные заболевания.

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Дарья Барышникова
Дарья Барышникова
Здоровье
врач-офтальмолог
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Теги : мешки под глазами, советы врачей, Дарья Барышникова
Врач Барышникова: высокая подушка помогает избавиться от мешков под глазами
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