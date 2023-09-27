Онколог Серяков: необъяснимая слабость и подъемы температуры возможны при раке легкого

«Это могут быть не столь очевидные симптомы, которые нередко остаются без должного внимания. Человек может испытывать необъяснимую слабость, утомляемость, снижение работоспособности и аппетита», - перечислил он «Известиям».

В интервью доктора медицинских наук, профессора Александра Серякова были перечислены те изменения в состоянии организма и самочувствии, которые начинают происходить при развитии рака легкого. По словам онколога, ранние симптомы этого опасного заболевания могут быть неочевидными, вызывающими ассоциации с другими проблемами, например, с переутомлением или недосыпом, влиянием погоды. Так заметил Серяков, при раке легкого возможны эпизоды необъяснимой слабости, упадка сил.Врач добавил, что при раке легкого могут периодически возникать подъемы температуры. Обычно при этом она становится субфебрильной.В то же время онколог констатировал: на своем начальном этапе рак легкого может протекать без выраженных внешних симптомов. С учетом этого следует время от времени обследоваться в профилактическом порядке. Медик порекомендовал делать это минимум раз в два года независимо от того, присутствуют ли у человека какие-то неблагополучные симптомы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что частые головные боли могут говорить об имеющихся проблемах с сердцем

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.