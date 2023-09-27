Онколог Серяков: необъяснимая слабость и подъемы температуры возможны при раке легкого
Онколог Александр Серяков рассказал о симптомах рака легкого, в том числе возможных на его ранней стадии.
В интервью доктора медицинских наук, профессора Александра Серякова были перечислены те изменения в состоянии организма и самочувствии, которые начинают происходить при развитии рака легкого. По словам онколога, ранние симптомы этого опасного заболевания могут быть неочевидными, вызывающими ассоциации с другими проблемами, например, с переутомлением или недосыпом, влиянием погоды. Так заметил Серяков, при раке легкого возможны эпизоды необъяснимой слабости, упадка сил.
«Это могут быть не столь очевидные симптомы, которые нередко остаются без должного внимания. Человек может испытывать необъяснимую слабость, утомляемость, снижение работоспособности и аппетита», - перечислил он «Известиям».
Врач добавил, что при раке легкого могут периодически возникать подъемы температуры. Обычно при этом она становится субфебрильной.
В то же время онколог констатировал: на своем начальном этапе рак легкого может протекать без выраженных внешних симптомов. С учетом этого следует время от времени обследоваться в профилактическом порядке. Медик порекомендовал делать это минимум раз в два года независимо от того, присутствуют ли у человека какие-то неблагополучные симптомы.
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Александр Серяков
Здоровье
онколог, доктор медицинских наук, профессор
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